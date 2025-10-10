反制中國稀土管控！川普施壓北京：也許該停止一些對中的出口

美國總統川普與中國主席習近平將於本月底會晤（法新社）

川習會將在本月底舉行，美國總統川普表示，將於會晤時當面要求北京解除長達數月的美國黃豆採購禁令。不過，針對陷入困境的美國農民，聯邦補助方案仍卡在政府停擺中，短期內恐難啟動。

川普周四在白宮受訪時表示，「在黃豆問題上，我認為我們會看到更開放的市場。他（習近平）有一些想跟我談的事，我也有話要和他說，其中之一就是黃豆。」中國大陸是全球最大黃豆進口國，拒買美國黃豆讓美國中西部農戶損失慘重。雖然美中曾短暫達成貿易休戰，但北京已轉向巴西與阿根廷採購。川普則指控，這是北京在貿易談判中的「施壓手段」。

而美國農業社群是川普的重要支持基礎。2024年大選中，多數農業州選民都投給川普，但其第二任期以來對主要貿易夥伴接連發動關稅戰，使農民面臨出口市場萎縮、補助減少的雙重打擊。

近週來川普政府正醞釀新一波農業補助方案，期盼在出口市場恢復前，暫時為農民止血。不過，美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）透露，只要政府仍處於停擺狀態，相關紓困措施無法公布，「必須等政府重新開門後，才能推進這項工作」。

此外川普還暗示，若中國不讓步，美方可能對部分產品祭出出口限制。當被問及中國近期對稀土出口設限一事時，他語帶保留地說：「我們掌握終極出口，也許該停止一些對中的出口，但現在還沒決定。」川普強調，他將與習近平直接交涉，並動用自身籌碼施壓。

他並表示，財政部長貝森特與商務部長盧特尼克將負責評估後續措施。

另有消息人士指出，川普政府正考慮對路由器製造商「TP-Link Systems」作出初步裁定，可能將該公司列為「國安威脅」。一旦確定，TP-Link在美業務恐面臨更嚴格限制。此舉也被外界視為川普持續對中施壓、鞏固談判籌碼的最新手段。

