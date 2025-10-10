支持度剩2％！無力遏止犯罪被究責 秘魯總統遭國會罷免

秘魯總統博魯阿爾特遭到國會罷免。（法新社）

秘魯國會今（10）日凌晨投票罷免總統博魯阿爾特（Dina Boluarte），因為不滿犯罪浪潮席捲該國家。

根據美聯社報導，秘魯國會議員們9日晚間投票接受4項罷免總統的請求，理由是其政府無力遏制犯罪，隨後安排辯論和彈劾審判。他們要求統博魯阿爾特在午夜前到法庭為自己辯護，但她並未出庭。

請繼續往下閱讀...

見博魯阿爾特未出庭，議員們在午夜剛過就投票通過彈劾她的議案。

就在這起特殊事件發生的幾個小時前，秘魯首都1場音樂會槍擊事件激起人們對犯罪問題的憤怒。與先前8次罷免博魯阿爾特的請求不同，幾乎所有立法派系都對最新的請求表示支持。

38歲的律師、國大黨主席傑瑞（José Jerí）於10日凌晨宣誓就任臨時總統，接替博魯阿爾特的任期。秘魯大選定於明年4月舉行，博魯阿爾特的任期原定於2026年7月28日結束。

傑瑞指出，他將捍衛秘魯的主權，並將權力移交給4月選舉的獲勝者。

博魯阿爾特2022年起擔任秘魯總統，上任3個月內要求她辭職的抗議活動就超過500場，今年5月公佈的民調更顯示，她的支持度僅剩2%。最終因政府未能解決秘魯持續不斷的犯罪問題，導致她被罷免。在被罷免之前，她8日將現狀部分歸咎於非法居住在該國的移民。

官方數據顯示，秘魯今年1月至8月中旬共有6041人喪生，創下2017年後同期最高紀錄。同時1月至7月期間，敲詐勒索投訴總數達1萬5989起，較2024年同期成長28%。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法