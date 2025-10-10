為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    神奇！日本清酒品牌「獺祭」將嘗試在太空釀酒

    2025/10/10 15:15 編譯孫宇青／綜合報導
    日本清酒釀造公司獺祭計畫在國際太空站釀酒。（歐新社） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    日本《共同社》10日報導，以「純米大吟釀」清酒聞名的日本釀酒公司「獺祭」9日宣佈，將於21日從鹿兒島縣的種子島宇宙中心把日本酒「獺祭」原材料和釀造設備送上太空。目標是在國際太空站（ISS）進行原料發酵，釀造出酒醪。原料和釀造設備將裝載於計畫透過H3火箭7號機發射升空的日本新型無人補給飛船「HTV-X」1號機。

    該公司表示，計畫在發射10天之後啟動釀造試驗。力爭在重現月面重力（地球的約6分之1）的環境中安裝太空用釀造設備，花費2週左右的時間發酵原料，以期完成酒醪。最早會在今年內將其帶回地球。目前在ISS逗留的太空人油井龜美也（55歲）擬進行上述操作，正在為此展開協調。

    根據設想，這場試驗將採集約500克酒醪，並把榨出的100毫升用於研究。剩下的100毫升將作為瓶裝清酒限量出售。價格為1億日圓（約2000萬台幣），所得收入將全部捐給國內航太開發計畫。

    該公司負責人就太空釀酒表示，由於液體對流不容易發生，發酵速度預計較慢。該人士充滿期待地表示，「味道無法想像」。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

