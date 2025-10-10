為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    在日外國人逾395萬人創新高 中、越、韓占一半

    2025/10/10 14:55 編譯孫宇青／綜合報導
    日本官方統計顯示，長期居住日本及短期旅遊的外籍人士屢創新高。（法新社）

    在即將接任首相的自民黨新總裁高市早苗表態將嚴謹處理「外國人問題」之際，日本出入國在留管理廳10日公布的資料顯示，截至6月底，在日外國人達395萬6619人，較2024年底增加約18.7萬人，創歷史新高，增幅為5％。

    日本《共同社》報導，從在留資格來看，為引進能立即上崗的外籍勞動者以應對人手不足而設立的「特定技能」增加約5.1萬人，增幅達18.2％。

    在留資格人數最多的是「永住者」，達93萬209人，較2024年底增加1.5％；其次為從事口譯等工作的「技術·人文知識·國際業務」，為45萬8109人，增加9.4％；「技能實習」為44萬9432人，減少1.6％；特定技能以33萬6196人位居第五。其中，具備熟練技能的「特定技能2號」人數為3073人，較2024年底的832人大幅增加。

    從國籍和地區來看，人數最多的依次為中國、越南、南韓，三國合計約占總數的一半。在排名前十的國家和地區中，與去年底相比，緬甸增加19.2％，尼泊爾增加17.2％。

    此外，2025年上半年外國人入境人數為2137萬617人，較上年同期增加約355萬人。入管廳預計，若維持當前趨勢，到今年年底，全年入境人數有望達到創紀錄的4000萬人以上。

    截至7月1日，非法滯留人數為7萬1229人，較半年前減少4.9％。其中越南籍最多，達1萬307人，之後為泰國1萬924人、南韓1萬286人。

