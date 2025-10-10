要是沒得諾貝爾和平獎 分析：川普可能對挪威徵關稅、討軍費

川普對諾貝爾和平獎念茲在茲，挪威政界已準備應對一旦川普沒得獎，對挪美關係的潛在影響。（法新社）

今年度諾貝爾和平獎將於台灣10日台灣下午5時，由挪威諾貝爾委員會主席弗里德內斯（Jorgen Watne Frydnes）揭曉。自認促成世界多個地區和平的美國總統川普，對該獎的渴望盡人皆知，英國《衛報》引述分析家推測，川普若未能獲獎，可能在一氣之下對挪威徵收關稅、要求提高北約費用，甚至將挪威列為敵人。

據報導，在諾貝爾和平獎公布前夕，挪威政界人士正為川普未能獲獎可能對美挪關係產生的影響做好準備。

挪威諾貝爾委員會9日表示，該委員會已於6日就今年得主達成一致意見，剛好在那段時間，以色列和哈瑪斯同意根據川普的加薩和平計畫實現停火。考量到時間安排和獨立5人委員會的組成，大多數諾貝爾專家和挪威觀察家認為，川普獲獎的可能性極小，這引發挪威民眾對川普將如何應對如此公開被忽視的擔憂。

挪威社會主義左翼黨領袖兼外交政策發言人伯格斯托（Kirsti Bergsto）表示，奧斯陸必須「做好一切準備」，「川普正將美國引向極端，攻擊言論自由，讓蒙面秘密警察在光天化日之下綁架民眾，並鎮壓機構和法院。總統如此反覆無常、專制獨裁，我們當然必須做好一切準備」。

他說：「諾貝爾委員會是一個獨立機構，挪威政府沒有參與獎項的評選，但我不確定川普是否知道這一點，我們必須做好一切準備，以應對他可能做出的任何舉動。」

川普長期以來一直直言不諱地表示，他認為自己應該獲得諾貝爾和平獎。此前，美國前總統歐巴馬曾在2009年獲得這項榮譽，以表彰他「為加強國際外交和各國人民之間的合作所做的傑出努力」，但川普暗酸歐巴馬「什麼都沒做就得獎」。

據報導，今年7月，川普致電挪威財政部長、前北約秘書長史托騰伯格，詢問諾貝爾獎事宜。上月在聯合國大會，川普也聲稱自己已阻止了7場「永無止境的戰爭」，並告訴世界各國領袖：「每個人都說我應該獲得諾貝爾和平獎。」

挪威綠黨領袖赫姆斯塔德（Arild Hermstad）表示，諾貝爾委員會的獨立性才是該獎項可信度的關鍵，「和平獎是透過持續的承諾贏得的，而不是透過社群媒體上的憤怒或恐嚇。川普支持以色列和哈瑪斯最近達成的停火協議是件好事，任何旨在結束加薩苦難的舉措都值得歡迎，但一項遲來的貢獻並不能消除多年來滋生暴力和分裂的根源」。

報紙專欄作家兼分析師斯坦蓋勒（Harald Stanghelle）推測，如果川普真的採取報復行動，手段可能是加徵關稅、要求增加北約軍費，甚至宣布挪威為敵人。

斯坦蓋勒說：「他（川普）真是難以捉摸。我不想用『恐懼』這個詞，但感覺這可能是一個充滿挑戰的局面。很難向川普或世界上許多其他國家解釋，這是一個完全獨立的委員會，因為他們不尊重這種獨立性。」

他表示，如果川普獲獎，這將是「諾貝爾和平獎史上最大的意外」。

奧斯陸和平研究所所長格雷格（Nina Græger）認為，最有可能獲得今年和平獎的組織包括蘇丹的人道援助網絡「緊急應變室」、保護記者委員會和國際婦女爭取和平與自由聯盟。

格雷格表示：「雖然他（川普）為結束加薩戰爭所做的努力無疑值得稱讚，但現在判斷這項和平提議能否得到落實並帶來持久和平還為時過早。」況且，川普退出國際機構，妄圖從北約盟國丹麥手中奪取格陵蘭島，並侵犯國內基本民主權利等，都與諾貝爾的意願格格不入。

