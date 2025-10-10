為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    石破茂「臨去秋波」 今將發表戰後80年看法

    2025/10/10 14:57 駐日特派員林翠儀／東京10日報導
    石破茂預定在今天傍晚召開記者會發表「戰後80年看法」，雖然這份看法並未經過內閣會議批准，純屬他個人的看法，但仍可能在日本國內外掀起波瀾。（法新社）

    日本首相石破茂「臨去秋波」，預定在今天傍晚召開記者會發表「戰後80年看法」，雖然這份看法並未經過內閣會議批准，純屬他個人的看法，但仍可能在日本國內外掀起波瀾。

    石破雖然在9月7日辭去自民黨總裁職務，自民黨也在本月4日選出高市早苗為新總裁，但因尚未經過國會正式指名，所以目前日本呈現執政黨「總總分離」，亦即總裁和總理不同人的狀態。目前已知臨時國會可能於21日開議，所以在此之前石破仍具有首相的身分。

    今年是二次大戰結束80周年，石破在今年初就提出想發表「戰後80年談話」的計畫，但引起黨內反彈。因為前首相安倍晉三在2015年發表「戰後70年談話」時，即已強調不希望後代子孫繼續背負一再道歉的宿命，他試圖以此將戰爭責任等已經被政治化的歷史問題劃下句點。安倍的70年談話是經過學者專家半年的研擬，並取得各方共識後經內閣會談批准。

    但石破卻有意打破這個默契，被解讀是為了在歷史留言，突顯自己超越政敵。自民黨多數對石破的做法表示強烈反對，認為內容若涉及道歉、反省等語句，將被中韓等鄰國以「日本重提歷史責任」為憑藉，激化外交緊張。

    雖然石破發表「戰後80年看法」，只是他個人的見解，未經討論匯集各方共識，也未經內閣會議批准，但因他為現任首相，他的發言仍會被外國視為日本的正式看法。新任總裁高市早苗和黨幹部都試圖阻止，但仍無法擋住石破的臨去秋波。

