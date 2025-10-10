讚旅遊景點被低估！《紐時》專文直指台灣觀光「最大硬傷」

《紐約時報》近日刊出專文，稱讚台灣東部山、海景色是被低估的「美麗瑰寶」。圖為太魯閣國家公園。（太管處提供）

台灣特有文化吸引不少觀光客前來旅遊，《紐約時報》近日刊出專文，稱讚台灣東部山、海景色明明是被低估的「美麗瑰寶」，台灣卻常被西方世界誤解是工業重鎮或都市叢林。文章並引述台灣旅遊專家的話表示，台灣關於觀光這塊行銷可說是最大問題。專文並提到，台灣還面臨地震、颱風侵襲等硬傷，讓旅遊業發展受到限制。

《紐約時報》近日專文報導指出，台灣約七成的國土被森林與山脈覆蓋，具備世界級戶外體驗條件，卻因旅遊形象單一、行銷資源有限，在國際遊客眼中仍容易被低估。許多外國旅客抵台前並無過多期待，直到親眼見到東海岸之景，才驚覺台灣自然風光之豐富與多樣。

報導引述台灣旅遊專家說法表示，相較於越南、日本、新加坡等亞洲旅遊熱門國家，台灣尚未重返2019年國際旅客高點1190萬人次。雖然這與中國對赴台政策限制有關，但台灣已拓展美國航線、強化與美國航空公司合作，只是觀光行銷圖像仍過度集中於「牛肉麵」、「小籠包」等飲食文化，未能呈現山海、戶外、文化等全方位旅遊魅力，「儘管遊客對台灣的興趣日益濃厚，但台灣仍面臨行銷難題。」

除此之外，報導表示，台灣還容易受到地震、颱風等天災侵襲，2024年花東大地震導致台灣東海岸主要景點關閉，限制了該地區的旅遊業，上個月又因颱風造成光復鄉重災，造成嚴重死傷。太魯閣國家公園是台灣最熱門景點之一，現在大部分步道卻因天災關閉，不知何時能全面開放。

撰文作者表示，他和伴侶入住了花蓮太魯閣一間高級飯店，雖然飯店設施豪華、風景絕美，但自地震發生以後，這裡入住率一直都很低，今年僅在24%左右徘徊，而在疫情爆發前可是高達60%以上。

而在結束花蓮行程後，他們坐火車抵達台北，搭乘便利的捷運穿梭在各酒吧、餐廳，盡情融入都市節奏，而就是這樣的多樣性，讓台灣成為優良的旅遊目的地，不過台灣的旅遊行銷卻沒能充分展現這點。

