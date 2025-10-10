美軍派200兵力進駐以色列 監督加薩停火協議

流離失所的巴勒斯坦民眾9日聚集於加薩乾河（Wadi Gaza）附近，而遠處的沿海道路上仍部署著以色列戰車。在停火協議達成後，這些民眾的返家之路與人道援助的進入，將是協議執行的首要考驗。 （美聯社）

根據《美聯社》引述美國官員的說法報導，在以色列與哈瑪斯（Hamas）達成歷史性的停火協議後，美國正派遣約200名部隊前往以色列，以協助支援與監督協議的執行。此舉是美國軍方將在停火後扮演實質角色的首個明確信號，但官員強調，美軍部隊不會進入加薩。

不願具名的美國官員9日透露，美國中央司令部（U.S. Central Command）將在以色列建立一個「軍民協調中心」，與夥伴國家、非政府組織及私營部門共同合作，以利人道援助物資、後勤與安全協助能順利進入歷經兩年戰火的加薩走廊。

請繼續往下閱讀...

報導指出，美軍的參與，是促成此次協議的關鍵「保證」。一名美國官員透露，在埃及的談判桌上，正是中央司令部司令庫柏上將（Adm. Brad Cooper）的親自承諾，才成功說服了在場的阿拉伯國家調解方（埃及、卡達、土耳其），讓他們相信美國會為其承諾提供強而有力的擔保，而這份保證隨後也被傳達給哈瑪斯。

據悉，庫柏上將在談判中展現了高度的執行力，向與會者表示他能在兩週半內，讓一個指揮所全面運作。總統川普9日也在白宮內閣會議上，特別點名讚揚了庫柏上將的表現。

多國部隊進駐 美軍負責整合

這個協調中心將由約200名具備運輸、規劃、安全、後勤與工程專長的美國軍人組成。一名高階官員更進一步透露，來自埃及、卡達、土耳其與阿拉伯聯合大公國的武裝部隊成員，也將一同進駐這個團隊，而美軍將負責整合這支多國部隊，並與以色列國防軍進行協調。

目前，首批美軍人員已經開始抵達，預計本週末將全員到位，並開始規劃中心的設立地點與運作細節。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法