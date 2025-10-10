嚇死！颶風中降落失敗2小時後掛出緊急代碼 英客機「燃油只剩6分鐘」

本月3日一架瑞安航空的班機因遇颶風重飛多次無法成功降落，機組人員在應答機掛上7700緊急代碼；示意圖，圖與新聞事件無關。（路透社資料照）

艾米颶風（Storm Amy）侵襲英國，造成全英交通混亂。本月3日一架瑞安航空（Ryanair）原定從義大利比薩飛往英國格拉斯哥普雷斯蒂克機場，2個小時還無法落地，迫使機組員掛出應答機代碼7700（飛機遭遇緊急情況），緊急降落在曼徹斯特機場，著陸時燃油只夠飛6分鐘。

《每日郵報》報導，該航班由馬爾他航空執飛，在嘗試降落在愛丁堡機場前，曾多次在普雷斯特威克機場重飛，但都沒有成功，隨後飛機轉向曼徹斯特降落，據悉飛機著陸時油箱只剩220公斤，僅夠飛行5至6分鐘，被認定是小於不安全飛行的最少油量。

乘客馬其（Alexander Marchi）事後回憶這趟飛行經歷，他說由於罷工導致出發時間比預期晚，原先擔心無法在颶風影響前抵達普雷斯蒂克機場。在飛機開始下降前都還很安穩，第一次嘗試降落時盤旋幾圈又拉升。之後機組員廣播要重飛一次，不然得轉去曼徹斯特。第二次很顛簸，都快著陸了卻又上升。

馬其坦言，直到看到曼徹斯特降落畫面，我們才意識到情況有多嚴重，燃油幾乎耗盡。大家才鬆了一口氣，都想下飛機，而且短期內肯定不想搭飛機了。

由於這架飛機為波音737-800型，所需要的燃料量最低不能少於30分鐘飛行時間，瑞安航空發言人表示，當天已經向相關部門報告，事件正在調查中，無法發表評論。

