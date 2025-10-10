杜特蒂時代「抗中防長」罕見表態：台灣有事、菲律賓也會有事

菲律賓前國防部長羅倫沙納與菲軍現高層口徑一致抗中。（美聯社資料照）

菲律賓前總統杜特蒂任內的國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）9日在台灣駐菲代表處的國慶酒會上，接受《中央社》專訪時，罕見直言台菲可謂「命運共同體」。他強調，由於地理位置相近，安全合作至關重要，「台灣發生任何事情都會影響菲律賓，反之亦然。」此番言論，與菲國現任軍方高層近年日益清晰的「抗中保台」路線，遙相呼應。

報導指出，羅倫沙納在2016至2022年、杜特蒂執政期間擔任國防部長。儘管杜特蒂當時採取親中疏美的外交政策，但羅倫沙納卻始終是政府內部的「抗中大將」，多次公開且堅決地反對中國對南海的主權聲索與霸凌行徑，強調菲律賓的立場完全符合國際法與南海仲裁結果。

他在卸任後，一度被現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）任命為軍事基地改建發展局（BCDA）主席，在菲國軍政界仍具相當影響力。

羅倫沙納「台菲命運共同體」的說法，與菲國現任國安高層的立場不謀而合。總統小馬可仕八月時便曾表示，因地理位置相近，台海若爆發衝突，菲律賓將無法置身事外。

據悉，現任參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）的言論則更為具體。他今年四月巡視呂宋島北部、鄰近台灣的部隊時，曾直接訓示官兵，如果台灣遭到「入侵」，菲律賓「無可避免」將被捲入，部隊應開始做好因應規劃。他更在本月初向《中央社》強調，萬一台海有事，菲軍的首要任務將是撤僑，並將利用開放給美軍使用的呂宋島北部基地作為中繼站。

前菲律賓駐台代表班納友（Angelito Banayo）先前受訪時的分析則更為直白，他指出，菲美之間簽有「共同防禦條約」，美軍在菲國北部的多座軍事基地，「全部指向中國」，一旦美中因台灣爆發衝突，菲律賓將成為戰場的一部分。

