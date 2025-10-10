為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    高市早苗將會面公明黨黨魁 若回應不符期待執政聯盟恐拆夥

    2025/10/10 13:05 即時新聞／綜合報導
    前日本經濟安全保障大臣高市早苗4日當選自民黨總裁，有望成為日本歷史上首位女首相。（美聯社）

    前日本經濟安全保障大臣高市早苗4日當選自民黨總裁，有望成為日本歷史上首位女性總理大臣，但據日媒消息指出，長期與自民黨結盟執政的日本公明黨有可能會與自民黨拆夥，針對派系收回扣事件、政治資金監管等問題，若是高市早苗的回應不符合他們期待，公明黨不排除退出執政聯盟，且也不會支持高市早苗。

    據日媒《共同社》報導，公明黨黨魁齊藤鐵夫於9日晚間召開的黨中央幹事會上獲得是否繼續留在執政聯盟的全權決定權，該黨高層表示，只要「政治與金錢」問題沒有取得某種進展，就無法維持聯合執政。

    報導指出，高市早苗與齊藤鐵夫將於10日下午舉行會談，雖然自民黨方面稱「自公聯合執政是基本中的基本」，但此前齊藤鐵夫就開出公明黨留在執政聯盟的條件，包括查明派系收回扣事件的真相、解決政治資金監管問題。公明黨將根據高市的回應，來判斷是否退出執政聯盟。

    報導提到，若是兩黨決裂、公明黨退出執政聯盟，將變成自民黨單獨執政的內閣，在國會議席不過半的情況下，需要尋求其他在野黨合作，對於政權運作勢必變得艱難。選出下任首相的臨時國會召集日，也很可能延後到20日以後，政治空白將長期化。

