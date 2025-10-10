金正恩稱讚北韓抵抗美國威脅 並誓言建立社會主義天堂

北韓中央通訊社（朝中社）發布的照片​​顯示，北韓領導人金正恩9日發表演講，稱讚北韓抵抗美國領導的軍事威脅。（美聯社）

北韓執政黨勞動黨今（10）日迎來建黨80週年，北韓領導人金正恩在紀念日前夕發表演講，稱讚北韓抵抗美國領導的軍事威脅，並誓言要將北韓變成世上最好的社會主義天堂。

根據美聯社報導，金正恩9日在北韓首都平壤五一體育場發表演講，現場擠滿數萬名觀眾。金正恩指出，北韓一直在推動核武和經濟的同步發展，以應對「美國帝國主義日益增長的核戰威脅」。

金正恩聲稱，北韓仍在通過推行強硬政策、採取堅定原則和實施勇敢反制措施，應對對手凶猛的政治和軍事施壓。他主張，北韓的舉動有力推動反戰反霸權進步陣營的壯大。

金正恩說，他有信心在不久的將來克服困難，大幅改善經濟狀況。他承諾，一定能把北韓建設得更加富強美麗，成為世上最好的社會主義天堂。

值得注意的是，北韓勞動黨建黨週年紀念活動高潮是，預計將於10日在平壤廣場舉行的閱兵式。金正恩可能會與中國、俄羅斯和其他領導人一同觀看北韓展示的先進武器。但目前關於北韓閱兵式的具體時間尚不清楚，預計平壤10日全天將有降雨。一些觀察家認為，北韓可能會在10日下午或晚上天氣狀況好轉後舉行閱兵儀式。

北韓可能在閱兵中展示其過去幾年測試或公佈的一些武器系統，包括可能到達美國本土的洲際彈道飛彈，以及北韓聲稱可以對南韓進行核打擊的短程武器。

