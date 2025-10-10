中國抖音網紅窮遊日本躺電車、蹭試吃水果 網批：像隻猴子

抖音網紅在大阪旅遊的脫序行為，讓網友直批「根本是猴子」。（圖擷取自YouTube）

中國人的「窮遊精神」不只在中國發揮，日前有一位在抖音有20萬粉絲的中國大學生網紅「一棵樹」，拍攝在大阪做出的一系列為了省錢的脫序行為，遭日本和中國網友批評「簡直像隻猴子」。

綜合媒體報導，一棵樹所發布影片，計畫用2500塊在日本生存12天，種種脫序行為令人詫異。在日本入國審查處禁止拍攝的地方拍攝影片、直喊「入境小日本」、在廁所洗手台洗頭、用烘手機吹頭髮、躺在南海電鐵的椅子上、在電車上高唱《愛我中華》。

一棵樹到了市區誇張行為更甚，在路上搶小朋友食物、沒有預定飯店直接把行李扔樹叢、對超商店員說髒話（吧嘎呀路，意同笨蛋、白癡）、到餐廳不點餐免費喝水、水果攤試吃葡萄一顆接著一顆、睡青年旅館大廳等。

中國網友罵聲一片「不是省錢，是不要臉」、「這種人就是國際形象的毒瘤」，日本網友則評論「這不就是猴子嗎？」、「遇到這種人應該直接報警」，影片甚至上傳至YouTube，讓網友感嘆「片主用心良苦，冒險翻牆也要把強國人的素質公諸於世」、「大6丐兒遊日本」。

抖音網紅為省錢用烘手機吹頭髮、在心齋橋水果攤一直試吃水果不買。（圖擷取自YouTube）

