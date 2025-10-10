菲律賓7.4強震 當局警告恐引「毀滅性海嘯」應立即撤離！

在菲律賓南部的達沃市（Davao City），民眾在強震後，紛紛從購物中心疏散至戶外空曠處。（法新社）

根據美國地質調查局（USGS）與菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）測定，菲律賓南部民答那峨島（Mindanao）外海在當地時間10日上午9點43分左右，發生規模高達7.4的極淺層強烈地震。菲律賓當局已緊急發布最高等級警報，稱預計將引發「毀滅性的海嘯，帶來危及生命的浪高」，並敦促中、南部多個省份的沿海居民「立即撤離」至高處。

這起強震的震央位於民答那峨島東側外海，距離馬奈市（Manay）約62公里。菲律賓火山暨地震研究所測得其震源深度僅有10公里，屬於極淺層地震，通常會造成更劇烈的搖晃。地震發生後的半小時內，該地區已發生多起包括規模5.9與5.6的強烈餘震。

菲律賓地震機構警告，根據其海嘯資料庫推算，受影響地區的海浪高度，可能比正常潮位高出1公尺以上，在封閉海灣與海峽地區可能更高。當局已敦促東薩馬省（Eastern Samar）、南雷伊泰省（Southern Leyte）等7個省份的沿海居民立即撤離。

美國海嘯警報系統（US Tsunami Warning system）警告，菲律賓部分地區可能出現1至3公尺高的海嘯；鄰近的印尼以及島國帛琉，也可能出現30公分至1公尺高的海浪。

位於夏威夷的太平洋海嘯警報中心（PTWC）也指出，在震央300公里範圍內的海岸都可能出現危險海浪。菲律賓部分地區可能出現高達3公尺的巨浪，鄰近的印尼與帛琉也可能出現較小的海嘯。印尼當局也已針對其北蘇拉威西省與巴布亞地區發布了海嘯警報。

目前尚未有重大災損的即時報告傳出，但官方警告，第一波海嘯可能在未來數小時內抵達。

