以色列內閣批准歷史性停火協議 人質最快72小時後獲釋

停火協議宣布後，巴勒斯坦人在加薩的汗尤尼斯 （Khan Younis）。慶祝。（記者陳成良攝）

根據《路透》報導，以色列政府於10日凌晨正式批准了與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）的停火協議，為在24小時內暫停加薩的敵對行動，並在此後的72小時內釋放被扣押的以色列人質，掃清了最後的障礙。

在調解方宣布達成協議約24小時後，以色列內閣批准了這份協議。此協議是在美國總統川普的倡議下達成，旨在結束長達兩年的加薩戰爭。川普社群平台發文稱「這是偉大的一天！」，以色列總理納坦雅胡也表示這是「以色列的大日子」，將帶回所有人質，無論生死。

協議細節仍存魔鬼

儘管各方普遍樂觀，但和平之路仍充滿挑戰。根據協議第一階段內容，哈瑪斯將釋放48名人質（其中20人據信仍在世），換取以色列釋放1700名巴勒斯坦囚犯。然而，哈瑪斯也表明，要找到被埋在瓦礫堆下的人質遺體，可能需要更多時間。

此外，更棘手的問題在於後續階段。哈瑪斯堅持，除非巴勒斯坦建國，否則不會解除武裝；而納坦雅胡則強硬表示，戰後加薩的管理絕不能有巴勒斯坦自治政府（PA）的參與。雙方在根本問題上仍存在巨大鴻溝。

儘管如此，國際社會仍對此協議寄予厚望。聯合國人道事務主管佛萊契（Tom Fletcher）表示：「我們必須以集體的意願、決心與慷慨，抓住此刻。」他指出，聯合國已有17萬公噸的糧食與藥品在邊境待命，一旦停火協議生效、封鎖解除，就能立即進入加薩，為210萬人提供援助。

曾參與1993年《奧斯陸協議》談判的挪威難民委員會秘書長埃格蘭（Jan Egeland）更樂觀地表示：「這是我們數十年來最好的機會。自奧斯陸協議以來，我們從未有過如此好的機會，不僅能獲得持久的停火，更能迎來和平。」

