    首頁 > 國際

    浮現希望！聯合國將向加薩增派援助 只剩等以色列開綠燈

    2025/10/10 10:10 編譯謝宜哲／綜合報導
    聯合國人道事務協調廳副秘書長佛萊徹表示，聯合國已做好大規模援助加薩走廊準備。（路透）

    聯合國人道事務協調廳副秘書長佛萊徹表示，聯合國已做好大規模援助加薩走廊準備。（路透）

    在以色列與哈瑪斯簽署加薩停火協議後，聯合國9日稱17萬公噸食品、藥品和其他人道援助已準備好運往加薩，並正在尋求以色列批准。

    根據美聯社報導，聯合國人道事務協調廳（OCHA）副秘書長佛萊徹（Tom Fletcher）9日表示，在過去幾個月裡，聯合國及其人道夥伴僅提供解決加薩走廊嚴峻局勢所需援助的20%。在停火協議達成後，必須讓所有通往加薩的入境點開放，以便大規模地運送援助。

    弗萊徹指出，鑑於加薩民眾需求水平、飢餓程度、痛苦程度等，援助行動需要大規模的集體努力。而聯合國已做好進行大規模援助的充分準備。

    弗萊徹聲稱，在停火後的最初60天，聯合國目標是將每天進入加薩的援助卡車數量增加到500至600輛，並擴大糧食援助範圍。

    弗萊徹強調，必須讓加薩已發生飢荒的地區扭轉困境，並在其他地區預防飢荒。他補充，聯合國將為面臨嚴重飢餓的民眾提供特殊口糧，並為麵包店和社區廚房提供支持。

    弗萊徹說，聯合國將提供藥品和物資，以恢復加薩遭到破壞的衛生系統。聯合國也會擴大緊急和初級衛生保健，包括心理健康和復健服務。

    聯合國將提供的援助不僅如此。弗萊徹表示，聯合國計畫恢復加薩的供水管道，並透過在居民家中安裝廁所、修復污水洩漏來改善衛生條件。

    弗萊徹指出，聯合國打算為加薩70萬學齡兒童重新開放臨時學習場所，並為他們提供學習材料和學習用品。

    弗萊徹表示，聯合國計畫每週向加薩運送數千頂帳篷，幫助加薩民眾因應冬季即將來臨，而大多數房屋已被摧毀的困境。

