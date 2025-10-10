牽制南韓！金正恩會見中國總理李強 強調促進中朝合作

北韓官媒報導，北韓領導人金正恩（右）9日接見到訪的中國國務院總理李強（左）。（路透）

北韓官媒報導，北韓國務委員會委員長金正恩9日接見到訪的中國國務院總理李強，雙方針對高層級交流、加深戰略溝通方案等進行討論。

《韓聯社》報導，李強9日稱，中方願與朝方加強高層交流和戰略溝通，維護兩國傳統友好合作關係，「是我們堅定不移的方針」。

金正恩則表示，隨時間推移不斷深化兩國關係是北韓不變的立場，朝方願與中方加強高層交流，促進各領域合作、強化多邊協作，並推動各自社會主義事業發展。

李強為出席朝鮮勞動黨建黨80週年慶祝活動，於本月9日至11日率團訪問北韓，是中國總理自2009年10月以後，時隔16年對朝進行正式訪問。

《韓聯社》分析，中國國家主席習近平月底很可能訪問南韓，出席亞太經合會（APEC）領袖會議，朝方或將向中方釋出牽制南韓、中國關係的訊號。雙方9日提及「促進各領域合作」，可能討論了中朝經濟合作事宜。

此外，習近平同時向金正恩致電祝賀勞動黨建黨80週年。習近平表示，「無論國際局勢如何變化，維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是中國黨和政府堅定不移的方針」。

