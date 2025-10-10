比利時總理逃過暗殺！警方偵破聖戰集團 阻無人機炸彈恐攻

比利時檢警9日偵破密謀襲擊總理德威弗（見圖）等政界人士的犯罪集團。（法新社資料照）

比利時副總理佩瑞弗（Maxime Prevot）和聯邦檢察官辦公室9日雙雙證實，已偵破密謀襲擊總理德威弗（Bart De Wever）等數名比利時政界人士的犯罪集團。

《路透》報導，佩瑞弗在社群媒體X上表示，「策畫針對總理巴特·德威弗發動襲擊的消息令人極為震驚」。他補充，「這凸顯了我們正面臨非常真實的恐怖主義威脅，必須保持警惕」。

近十年來，比利時不斷面對來自極端組織伊斯蘭國（Islamic State，IS）相關人員的攻擊，及跨境販毒集團引發的安全危機。比利時司法部長佛林登（Annelies Verlinden）在X上指出，警方的行動可能阻止了9日發生憾事。

比利時聯邦檢察官辦公室表示，行動已逮捕2名嫌疑人，正接受安特衛普（Antwerp）市警方訊問，「本次司法介入是調查恐怖主義謀殺未遂、參與恐怖組織活動等案件的一部分」。

檢察官辦公室指出，警方對嫌疑人位於安特衛普住處進行搜索時，發現了一個類似簡易炸彈的裝置、一袋鋼珠，且有跡象表明，該集團打算使用無人機進行攻擊。「襲擊的宗旨是針對政治人物發起受到『聖戰主義』影響的恐怖攻擊」。

2016年3月，布魯塞爾機場和地鐵曾發生自殺炸彈攻擊，造成32人死亡，伊斯蘭國聲稱對事件負責；2023年10月，一名自稱伊斯蘭激進分子的槍手射殺了2名在布魯塞爾觀看足球比賽的瑞典公民。

