為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    比利時總理逃過暗殺！警方偵破聖戰集團 阻無人機炸彈恐攻

    2025/10/10 09:55 即時新聞／綜合報導
    比利時檢警9日偵破密謀襲擊總理德威弗（見圖）等政界人士的犯罪集團。（法新社資料照）

    比利時檢警9日偵破密謀襲擊總理德威弗（見圖）等政界人士的犯罪集團。（法新社資料照）

    比利時副總理佩瑞弗（Maxime Prevot）和聯邦檢察官辦公室9日雙雙證實，已偵破密謀襲擊總理德威弗（Bart De Wever）等數名比利時政界人士的犯罪集團。

    《路透》報導，佩瑞弗在社群媒體X上表示，「策畫針對總理巴特·德威弗發動襲擊的消息令人極為震驚」。他補充，「這凸顯了我們正面臨非常真實的恐怖主義威脅，必須保持警惕」。

    近十年來，比利時不斷面對來自極端組織伊斯蘭國（Islamic State，IS）相關人員的攻擊，及跨境販毒集團引發的安全危機。比利時司法部長佛林登（Annelies Verlinden）在X上指出，警方的行動可能阻止了9日發生憾事。

    比利時聯邦檢察官辦公室表示，行動已逮捕2名嫌疑人，正接受安特衛普（Antwerp）市警方訊問，「本次司法介入是調查恐怖主義謀殺未遂、參與恐怖組織活動等案件的一部分」。

    檢察官辦公室指出，警方對嫌疑人位於安特衛普住處進行搜索時，發現了一個類似簡易炸彈的裝置、一袋鋼珠，且有跡象表明，該集團打算使用無人機進行攻擊。「襲擊的宗旨是針對政治人物發起受到『聖戰主義』影響的恐怖攻擊」。

    2016年3月，布魯塞爾機場和地鐵曾發生自殺炸彈攻擊，造成32人死亡，伊斯蘭國聲稱對事件負責；2023年10月，一名自稱伊斯蘭激進分子的槍手射殺了2名在布魯塞爾觀看足球比賽的瑞典公民。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播