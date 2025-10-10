足球員狠撞多哥國腳恐害癱瘓！中國足協稱「不算暴力」

多哥共和國國腳阿薩莫亞（圖右紅衣者）目前效力於中國的廣西平果隊，但在週日與重慶銅梁龍隊的一場賽事中，阿薩莫亞遭到重慶銅梁龍隊球員張志雄故意衝撞，導致頸部多處骨折、可能因此癱瘓。（圖擷自X）

多哥共和國國腳阿薩莫亞（Samuel Asamoah）目前效力於中國的廣西平果隊，但在週日與重慶銅梁龍隊的一場賽事中，阿薩莫亞遭到重慶銅梁龍隊球員張志雄故意衝撞，導致頸部多處骨折、可能因此癱瘓。就在此事也引起外媒關注之際，中國足協卻稱張志雄的行為不算暴力，並指阿薩莫亞受傷是意外。

綜合媒體報導，阿薩莫亞於週日代表廣西平果隊出戰重慶銅梁龍隊，在賽事過程中阿薩莫亞與對手在邊線附近發生衝撞，透過網路影片可看到，阿薩莫亞在追逐落向邊線附近的足球時，遭後方追來的張志雄躍起並用身體衝撞，阿薩莫亞在身體失控下整個人撲向邊線外的廣告看板，畫面中可看到當時阿薩莫亞的頭部被迫直接撞向看板，隨後倒地不起。

這段畫面隨即引起熱議，外界質疑張志雄是惡意暴力犯規，廣西平果隊於週一的聲明更指阿薩莫亞頸椎脫臼骨折，並伴有神經壓迫，有面臨癱瘓的風險。

但中國足協方面則宣稱，張志雄只是「魯莽犯規」，沒有達到嚴重犯規或暴力行為的程度，阿薩莫亞的受傷有意外成分，並指裁判給黃牌而沒給紅牌是正確決定。有中國媒體在報導此事時更稱「一些不懂足球規則的網友，放大張志雄的犯規動機，對他進行了網暴（網路霸凌）」，並稱足協也認定張志雄非暴力行為，呼籲外界可以停止網暴了。

Chongqing Tongliang Dragon defeated Guangxi Pingguo Haliao 2:0 to regain momentum. The referee, however, seemed to turn a blind eye to their rough challenges. As per Guangxi's medical report, Samuel Asamoah has injured spinal cord. His future career - even life, is at risk. pic.twitter.com/dfV5CvYO75 — China Sports Vision 2050 （@CSV2050） October 6, 2025

