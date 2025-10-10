西班牙拒絕提高國防支出！川普：應被逐出北約

美國總統川普9日指出，北約應該考慮將西班牙自成員國名單中剔除，因為該國拒絕增加國防開支。（美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）9日指出，北大西洋公約組織（NATO）應該考慮將西班牙自成員國名單中剔除。西班牙此前不斷無視川普的要求，拒絕將國防支出占國內生產毛額（GDP）目標提高至5%。

《路透》報導，今年6月，北約成員國紛紛承諾大幅增加軍事預算，將國防支出占國內生產毛額目標提高到5%。川普曾多次公開呼籲北約成員國增加國防開支，「公平對待美國」，否則將考慮離開北約。

但西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）當時就表示，他不會承諾實現5%的目標，強調其「與我們的福利國家和世界願景不相容」。

本月9日，川普在橢圓形辦公室與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）會面時表示，歐洲領導人需要說服西班牙加強對北約的承諾。川普說：「你們這些人（北約成員國領導人）必須開始與西班牙對話了。」

川普說：「你們必須打電話給他們（西班牙），看看他們為什麼落後了。」川普接著話鋒一轉補充道：「他們沒有理由不這樣做，但沒關係，也許你們應該坦率地把他們趕出北約。」

西班牙自1982年加入北約。自2022年俄羅斯入侵烏克蘭、發動二戰以來歐陸最慘重的戰爭後，目前擁有32個成員國的歐洲集體防禦聯盟一直備受關注。

北約官員主張，鑑於俄羅斯構成的威脅與日俱增，加上美國將軍事重心轉向中國，歐洲應承擔更多自身安全責任，因此大幅提高國防支出勢在必行。

