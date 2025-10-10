為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    以色列內閣表決加薩停火協議　極右國安部長矢言反對

    2025/10/10 05:15 中央社

    在以色列內閣就美國主導、與哈瑪斯達成的加薩停火及人質釋放協議進行表決之際，以色列極右派國家安全部長班吉維爾表示，他將投票反對這份協議。

    法新社報導，班吉維爾（Itamar Ben Gvir）今天在社群平台X寫道：「所有（以色列）人質有望回歸，我們大家心中都充滿喜悅…然而，在這種喜悅的同時，絕對不應忽視代價的問題。」

    班吉維爾稱「數千名恐怖分子」將被釋放，「其中包括250名預計將從監獄獲釋的殺人犯，這是個難以承受的沉重代價」。

    他在聲明中表示：「我不能投票支持一項釋放這些殺人恐怖分子的協議，我們將在政府內部反對它。」

    極右翼財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）早已表示，他反對以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）達成的加薩（Gaza）停火協議，並堅稱自己將投下反對票。

    以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室稍早指出，只有在獲得內閣批准後，人質協議才會生效。

    根據以色列政府內部一名高層級消息人士，尼坦雅胡正在跟美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及美國總統川普（Donald Trump）的女婿庫許納（Jared Kushner）會談。

    路透社報導，流亡的加薩領袖哈雅（Khalil Al-Hayya）則在一場電視演說中，宣布「戰爭結束」並「開始永久停火」。他同時表示，依照協議，以色列將釋放所有被監禁的巴勒斯坦婦女和兒童。

    哈雅並稱，哈瑪斯已獲得美國、阿拉伯調解人員和土耳其保證說，加薩戰爭已永久結束。

    作為哈瑪斯盟友的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）領袖胡提（Abdul Malik al-Houthi）表示，青年運動將密切關注以色列遵守加薩停火協議的情況，如果以色列不遵守，青年運動將恢復對加薩的支援行動。

    以色列的宿敵伊朗長年支持哈瑪斯，伊朗今天也表示，樂見以哈之間達成加薩停火協議。

    不過，根據加薩衛生當局的說法，以色列今晚對加薩市（Gaza City）一棟住宅大樓發動空襲，造成至少4名巴勒斯坦人死亡及數十人受傷。由於仍有許多人被埋在瓦礫堆下生死未卜，死亡人數可能還會增加。

    以色列軍方電台（Army Radio）表示，空襲目標為2名哈瑪斯激進分子。以色列軍方尚未置評。（編譯：楊昭彥）1141010

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播