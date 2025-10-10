交通違規與車禍頻傳　美調查特斯拉288萬輛車FSD系統

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）今天表示，因接獲50多起交通安全違規報告及多起車禍事件，將對288萬輛搭載全自動輔助駕駛（FSD）系統的特斯拉車輛展開調查。

路透社報導，美國國家公路交通安全管理局表示，要求駕駛人隨時注意並在有需要時介入的全自動輔助駕駛，已「造成車輛出現違反交通安全法規的行為」。

請繼續往下閱讀...

美國國家公路交通安全管理局表示，已有報告指出，搭載全自動輔助駕駛的特斯拉（Tesla）車輛曾闖紅燈，並在變換車道時逆向行駛。

美國國家公路交通安全管理局共計正在檢視58起涉及全自動輔助駕駛的交通安全違規事件報告，其中包含14起車禍事故，導致23人受傷。

國會對特斯拉先進駕駛輔助系統的關注日增，加上美國國家公路交通安全管理局新局長上任僅數週之際，這項新調查隨之展開。

特斯拉並未立即回應置評請求，不過已於本週針對全自動輔助駕駛發布軟體更新。

美國國家公路交通安全管理局表示，共有6起報告記錄特斯拉車輛在啟動全自動輔助駕駛時，「接近紅燈

的十字路口時未停下，持續闖紅燈駛入交叉路口，隨後在交叉路口與其他車輛發生碰撞。」

美國國家公路交通安全管理局表示，其中有4起車禍造成1人或多人受傷。

這項調查屬初步評估，是美國國家公路交通安全管理局在認為車輛存在不合理安全風險時，尋求召回之前的第一步。（編譯：陳昱婷）1141010

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法