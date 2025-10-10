印度斥資142億向英國採購多用途飛彈 深化國防工業合作

印度同意向英國採購輕型多功能飛彈（LMM），合約金額達3.5億英鎊（約142億台幣）。（取自X@NewsIADN）

英國政府9日表示，印度已同意採購由英國泰雷斯公司（Thales）生產的多用途飛彈，合約金額達3.5億英鎊（約142億台幣）。

英國政府發表聲明指出，這筆供應「輕型多功能飛彈」（LMM）」的合約，於英國首相施凱爾（Keir Starmer）對孟買進行2天訪問期間簽署，為雙方正在協商的更廣泛武器合作夥伴關係奠定基礎。

請繼續往下閱讀...

英國國防大臣希利（John Healey）在社群媒體發文表示，這項飛彈交易「為英印2國國防工業之間更深入的關係鋪路」，並強調「這正是讓英國國防產業成為經濟成長引擎的方式」。

此次印度採購的泰雷斯LMM飛彈，緊接著今年2月簽署的另一份合約。當時，泰雷斯與印度巴拉特動力公司（Bharat Dynamics）簽署協議，向印度國防部交付雷射導引的單兵防空系統，首批發射器與「星光」（Starstreak）防空飛彈預計今年內交付。

LMM為輕量化飛彈，採用部分星光飛彈技術，可由空中或地面平台發射，對空中與地面目標皆具攻擊能力。兩種飛彈均在泰雷斯位於北愛爾蘭貝爾法斯特的工廠生產。

根據泰雷斯資料，LMM重約13公斤，射程超過6公里，飛行速度逾音速1.5倍。相較之下，星光飛彈速度超過3倍音速，並攜帶3枚高速子彈頭以增加命中效果。

印度採購的LMM飛彈與發射器，與提供給烏克蘭的型號相同。英國今年3月向泰雷斯委託價值高達16億英鎊的訂單，以供應超過5000枚LMM飛彈給烏克蘭。

英國近年積極爭取印度龐大的軍購市場。英印2國在2021年發布的關係藍圖中，將國防與安全合作列為主要支柱之一。

儘管印度是全球第二大武器進口國，但根據英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）7月提出的報告，英國在過去10年僅占印度軍購總額約3％。

除了飛彈交易，2國還同意推進艦艇電力推進系統的產業合作計畫，初期金額達2.5億英鎊。這項合作延續自去年11月英印2國國防部簽署的共同意向聲明，旨在為印度海軍開發電動推進技術。

印度正逐漸由俄羅斯製武器轉向西方供應商，此舉主要讓法國、美國與以色列受惠。根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）今年3月的武器轉移報告，印度傾向採取政府對政府（G2G）的採購模式，而英國較偏向商業導向，使其在競爭中處於劣勢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法