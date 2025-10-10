教授將台港旗幟與中國並列！小粉紅崩潰 大鬧英國里茲大學

英國里茲大學近日爆發中國留學生因不滿教授在教學簡報中，將香港、台灣與中國旗幟並列，視同將港台列為獨立國家，當場與教授爆發激烈爭執的風波。（歐新社檔案照）

中國留學生在世界各地往往基於「愛國情操」，引發干預學術自由的爭議。網路媒體披露，英國里茲大學（University of Leeds）近日便爆發中國留學生因不滿教授在教學簡報中，將香港、台灣與中國旗幟並列，視同將港台列為獨立國家，當場與教授爆發激烈爭執的風波。

據「港新聞」（Kong News）報導，此事發生在1節研究中國電商龍頭「阿里巴巴」全球化的課堂。據相關學生在網路上憶述，該名教授此前已在口頭上將台灣與印度等國並列，當時已引起中國學生反對。

請繼續往下閱讀...

事發當日，該位教授的簡報投影片首頁，在「你的祖國的公司來源優勢」（Sources of Advantages of your Home Country's Firms?）的標題下，再度將中國、台灣、香港的旗幟並列展示，引發學生與教授的第一次爭論。

據報導，約半小時後，同一張投影片再次出現，最終引爆激烈對嗆。

網上流傳的影片顯示，有學生在課堂上大聲要求教授「停止這樣做」（Stop doing this）及「刪除它」（Delete it），也有其他學生向中國學生說「你可以離開」（You can go），氣氛緊張。

該批中國學生認為，教授的行為已嚴重挑戰「一個中國」原則，是「原則性錯誤」。

事後，中國學生已透過學校官方管道，就教授的「錯誤政治言論」提出正式書面投訴，要求校方給予合理解釋。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法