為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    教授將台港旗幟與中國並列！小粉紅崩潰 大鬧英國里茲大學

    2025/10/10 08:05 國際新聞中心／綜合報導
    英國里茲大學近日爆發中國留學生因不滿教授在教學簡報中，將香港、台灣與中國旗幟並列，視同將港台列為獨立國家，當場與教授爆發激烈爭執的風波。（歐新社檔案照）

    英國里茲大學近日爆發中國留學生因不滿教授在教學簡報中，將香港、台灣與中國旗幟並列，視同將港台列為獨立國家，當場與教授爆發激烈爭執的風波。（歐新社檔案照）

    中國留學生在世界各地往往基於「愛國情操」，引發干預學術自由的爭議。網路媒體披露，英國里茲大學（University of Leeds）近日便爆發中國留學生因不滿教授在教學簡報中，將香港、台灣與中國旗幟並列，視同將港台列為獨立國家，當場與教授爆發激烈爭執的風波。

    據「港新聞」（Kong News）報導，此事發生在1節研究中國電商龍頭「阿里巴巴」全球化的課堂。據相關學生在網路上憶述，該名教授此前已在口頭上將台灣與印度等國並列，當時已引起中國學生反對。

    事發當日，該位教授的簡報投影片首頁，在「你的祖國的公司來源優勢」（Sources of Advantages of your Home Country's Firms?）的標題下，再度將中國、台灣、香港的旗幟並列展示，引發學生與教授的第一次爭論。

    據報導，約半小時後，同一張投影片再次出現，最終引爆激烈對嗆。

    網上流傳的影片顯示，有學生在課堂上大聲要求教授「停止這樣做」（Stop doing this）及「刪除它」（Delete it），也有其他學生向中國學生說「你可以離開」（You can go），氣氛緊張。

    該批中國學生認為，教授的行為已嚴重挑戰「一個中國」原則，是「原則性錯誤」。

    事後，中國學生已透過學校官方管道，就教授的「錯誤政治言論」提出正式書面投訴，要求校方給予合理解釋。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播