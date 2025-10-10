為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    衛星畫面揭中國長江口罕見兩棲艦隊集結 處高度備戰狀態

    2025/10/10 08:10 國際新聞中心／綜合報導
    中國076型兩棲攻擊艦「四川號」被視為輕型航空母艦，配備電磁彈射與攔阻系統，可起降固定翼輕型艦載機。（取自央視網）

    中國076型兩棲攻擊艦「四川號」被視為輕型航空母艦，配備電磁彈射與攔阻系統，可起降固定翼輕型艦載機。（取自央視網）

    衛星影像顯示，中國在長江口集結罕見規模的兩棲突擊艦隊，顯示其對潛在的渡海行動處於高度備戰狀態。一旦中國對台動武，這些船艦可能是行動的核心力量。

    新聞週刊（Newsweek）8日報導，歐洲太空總署（ESA）的Sentinel-2衛星在10月6日拍攝的影像顯示，多艘中國兩棲登陸艦艇錨定於上海長江口外港區，該處為中國重要的海上後勤樞紐。

    報導指出，這些艦艇包括登陸艦、直升機母艦及專用登陸駁船。分析家指出，這些艦種將在任何渡海突擊作戰中扮演尖兵角色。

    影像顯示，現場可見一艘071型兩棲船塢運輸艦（LPD），排水量2萬5000噸，可搭載登陸艇、裝甲車輛及數百名官兵，執行登陸作戰。同時，也有一艘075型兩棲攻擊艦（LHD）停泊於同一設施。該艦可搭載約60輛裝甲戰鬥車、800名官兵與28架直升機。

    此外，對面還有中國唯一的076型兩棲攻擊艦「四川號」。該艦是075型的放大型衍生艦，被視為輕型航空母艦，配備電磁彈射與攔阻系統，可起降固定翼輕型艦載機。

    開源防務分析師安德森（MT Anderson）指出，這些艦艇齊聚上海港，顯示高度的作戰準備狀態。四川號甲板上的臨時遮棚已被拆除，通常意味著海試即將展開，象徵中國海軍遠征能力的重大躍進。

    向南約270英里的浙江玉環海軍基地，商業衛星影像顯示，3艘新型「水橋級」（Shuiqiao）兩棲運輸駁船停靠於碼頭。水橋駁船配備有約400英尺的可伸縮車道，能讓坦克與卡車直接從艦首駛上沿岸公路，而非僅限於沙灘登陸。

    台灣的崎嶇地形導致適合登陸的海灘有限，而水橋駁船可將重型車輛直接送上道路，規避傳統登陸限制。然而，專家警告，該級艦目前數量仍少，若於實戰中使用，需仰賴強大的制空與制海掩護。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播