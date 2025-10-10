衛星畫面揭中國長江口罕見兩棲艦隊集結 處高度備戰狀態

中國076型兩棲攻擊艦「四川號」被視為輕型航空母艦，配備電磁彈射與攔阻系統，可起降固定翼輕型艦載機。（取自央視網）

衛星影像顯示，中國在長江口集結罕見規模的兩棲突擊艦隊，顯示其對潛在的渡海行動處於高度備戰狀態。一旦中國對台動武，這些船艦可能是行動的核心力量。

新聞週刊（Newsweek）8日報導，歐洲太空總署（ESA）的Sentinel-2衛星在10月6日拍攝的影像顯示，多艘中國兩棲登陸艦艇錨定於上海長江口外港區，該處為中國重要的海上後勤樞紐。

報導指出，這些艦艇包括登陸艦、直升機母艦及專用登陸駁船。分析家指出，這些艦種將在任何渡海突擊作戰中扮演尖兵角色。

影像顯示，現場可見一艘071型兩棲船塢運輸艦（LPD），排水量2萬5000噸，可搭載登陸艇、裝甲車輛及數百名官兵，執行登陸作戰。同時，也有一艘075型兩棲攻擊艦（LHD）停泊於同一設施。該艦可搭載約60輛裝甲戰鬥車、800名官兵與28架直升機。

此外，對面還有中國唯一的076型兩棲攻擊艦「四川號」。該艦是075型的放大型衍生艦，被視為輕型航空母艦，配備電磁彈射與攔阻系統，可起降固定翼輕型艦載機。

開源防務分析師安德森（MT Anderson）指出，這些艦艇齊聚上海港，顯示高度的作戰準備狀態。四川號甲板上的臨時遮棚已被拆除，通常意味著海試即將展開，象徵中國海軍遠征能力的重大躍進。

向南約270英里的浙江玉環海軍基地，商業衛星影像顯示，3艘新型「水橋級」（Shuiqiao）兩棲運輸駁船停靠於碼頭。水橋駁船配備有約400英尺的可伸縮車道，能讓坦克與卡車直接從艦首駛上沿岸公路，而非僅限於沙灘登陸。

台灣的崎嶇地形導致適合登陸的海灘有限，而水橋駁船可將重型車輛直接送上道路，規避傳統登陸限制。然而，專家警告，該級艦目前數量仍少，若於實戰中使用，需仰賴強大的制空與制海掩護。

