以哈停火協議簽署 以色列仍將控制過半加薩領土

圖為以色列國防軍（IDF）士兵6日在加薩走廊執行作戰任務。（圖 ：以色列國防軍）

據《以色列時報》（The Times of Israel）報導，隨著以色列政府即將正式批准與哈瑪斯（Hamas）的停火協議，以國官員9日公布了備受矚目的人質釋放與軍隊撤離的具體執行細節，包括以軍仍將控制過半加薩領土。

生者與逝者的歸途

根據計畫，哈瑪斯將在72小時內，透過紅十字會（Red Cross）將20名仍在世的人質轉交給在加薩境內的以色列國防軍（IDF）部隊。人質隨後將被護送至邊境附近的雷姆（Re'im）軍事基地進行初步身心健康檢查，部分家屬預計將在此地等候，之後再轉送以色列中部的醫院與更多家人團聚。若有人質需要緊急醫療救護，則會被直升機直接空運至醫院。

請繼續往下閱讀...

至於已罹難的人質，其遺體棺木將由以軍在加薩接收，並由軍中拉比（rabbi，猶太教神職人員）為他們舉行一場小型的榮譽儀式。根據軍方說法，為安全起見，棺木在交還家屬前，還需經過工兵的防爆檢查。

以軍仍將控制過半加薩

然而，和平協議並不意味著以軍完全撤離。官員明確表示，在第一階段停火協議批准後的24小時內，以軍將撤退至「協議同意的部署線」，但屆時仍將繼續控制超過一半（53%）的加薩領土。

以軍的控制範圍將包括沿著加薩邊境的整個緩衝區（包含與埃及接壤的「費城走廊」）、加薩北部的貝特哈農（Beit Hanoun）地區，以及南部拉法（Rafah）與甘尤尼斯（Khan Younis）的大部分地區。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法