    和平協議簽了！以哈正式同意停火 人質72小時內回家

    2025/10/09 23:57 編譯陳成良／綜合報導
    美國總統川普宣布以色列與哈瑪斯達成第一階段停火協議後，民眾聚集在特拉維夫「人質廣場」發出歡呼聲。（路透）

    美國總統川普宣布以色列與哈瑪斯達成第一階段停火協議後，民眾聚集在特拉維夫「人質廣場」發出歡呼聲。（路透）

    根據《路透》報導，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）週四已正式簽署協議，同意停火並釋放以色列人質以交換巴勒斯坦囚犯。這是美國總統川普倡議的和平計畫第一階段，為結束這場已造成超過6.7萬名巴勒斯坦人死亡的兩年戰爭，邁出了最重大的一步。

    協議內容指出，一旦以色列政府批准，停火將在24小時內生效。停火生效後，哈瑪斯將在72小時內，釋放所有剩餘的以色列人質。作為交換，以色列將部分從加薩撤軍，並釋放數百名巴勒斯坦囚犯。

    地面跡象顯示，以軍已開始為撤退做準備。有目擊者稱，看到以色列軍隊炸毀廢棄的部隊據點，並施放煙幕彈，這通常是用於掩護部隊行動。

    儘管和平曙光乍現，但挑戰依然存在。一名巴勒斯坦消息人士稱，待釋放的囚犯名單尚未最終敲定；以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的極右翼盟友也威脅，若哈瑪斯未被徹底摧毀，將反對此協議。

    然而，停火的消息已讓飽受戰火摧殘的兩地民眾欣喜若狂。在加薩南部，一名流離失所的居民阿卜杜勒（Abdul Majeed Abd Rabbo）說：「感謝上帝停火，結束了流血與殺戮。整個加薩走廊都很高興。」

    在以色列特拉維夫的「人質廣場」，長久以來在此為親人守夜的家屬們爆發出歡呼。人質馬坦（Matan）的母親艾納芙（Einav Zaugauker）在慶祝的紅色信號彈光芒中，喜極而泣地說：「我無法呼吸…我無法解釋我的感受…這太瘋狂了。」

