傳北京推香港立法會年輕化 逾70歲議員恐半數無法連任

據傳中國政府希望推動香港立法會年輕化，現年75歲的香港新民黨主席葉劉淑儀恐將無法連任。（歐新社檔案照）

香港媒體披露，立法會將於12月改選，據傳北京中央政府希望推動立法會年輕化，估計70歲或以上的現任議員中，恐有半數無法連任。

綜合「明報」和「香港01」等報導，香港下屆立法會選舉將於本月24日接受提名，投票日期為12月7日。香港政壇盛傳，北京期望下屆立法會更年輕化，「估計有逾半七旬議員『無得（法）留低（下）』」。

香港立法會有90個議席，據統計，現有12名議員超過70歲，包括主席梁君彥、議員馬逢國，2人已主動宣布放棄角逐連任。其他70歲以上議員，還包括自由黨黨魁張宇人（75歲）、經濟民生聯盟主席盧偉國（71歲）、新民黨主席葉劉淑儀（75歲）、實政圓桌主席田北辰（75歲）等。

政壇人士估計，這12人中恐有超過一半將引退。

在現行選舉制度下，每位立法會議員候選人必須獲得不少於10名、不多於20名選舉委員會（選委會）委員提名。選委會有5個界別，因此候選人需獲得每個界別不少於2人、不多於4人提名。

據報導，選委會5個界別中，有1個是由港區全國人大代表、全國政協委員等人組成，被稱為「國家隊」，是北京可以掌握的組別，因此未獲北京接納的人選，將難以獲得提名。

據稱已有現任議員為此展開遊說，希望可以保留議席。另有議員私下表示，仍在等待北京「開綠燈」，爭取提名入閘。

葉劉淑儀8日出席立法會會議後，被問到對70歲或以上議員需退休的看法，她表示，「我覺得不可能一刀切、不可能」。她強調，能力才是決定是否參選最重要的因素，而非年齡。

