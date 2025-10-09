會議中遞信紙、咬耳朵 魯比歐促川普率先宣布以哈停火協議

美總統川普在會議期間接獲國務卿魯比歐通知後，宣布以色列與哈瑪斯即將達成停火協議。（路透）

美國總統川普8日在白宮藍廳主持「反法西斯運動」（Antifa）圓桌會議時，接獲國務卿魯比歐通知後，隨即宣布以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」接近達成停火協議。過程中魯比歐遞交給川普的手寫信條及兩人互動，成為媒體額外關注焦點。

魯比歐原先未列席該場圓桌會議，直到接近尾聲才入場接替幕僚長威爾斯位置。川普似乎已有預感，說「有什麼我們應該要知道的中東消息嗎？」

就坐後魯比歐立即動筆，趁著空檔將寫好的信紙遞給川普。川普看過並點頭後，魯比歐直接到他身旁耳語。川普接著向在場與會者和記者宣布，「我剛接到了國務卿的通知，得知我們非常接近達成中東協議。他們很快就會需要我。」

從「美聯社」拍攝到的信紙內容，上頭寫道：「您需要盡快核准一則真實社群的貼文，以便能夠率先宣布協議」。

川普在「真實社群」發文，稱「這是阿拉伯與穆斯林世界、以色列、周邊國家及美國的偉大一天！感謝卡達、埃及與土耳其的調停者」、「這意味著所有人質將迅速獲釋，以色列會撤出他們的部隊到所同意的界線，作為朝向堅實、持久且永久和平的第一步」。

