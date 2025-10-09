普廷終於承認了！ 遭俄防空飛彈擊中 亞塞拜然航空班機墜毀釀38死

亞塞拜然航空客機，去年12月25日墜毀在哈薩克阿克套附近。（法新社檔案照）

為了修補與鄰國關係，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）9日首度承認，去年12月導致38人喪生的亞塞拜然航空（Azerbaijani Airlines）空難，是遭俄羅斯防空飛彈擊中。

《美聯社》報導，9日在中亞國家塔吉克首都杜桑貝（Dushanbe）出席俄羅斯和中亞五國峰會的普廷，與亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）會面，承認俄軍飛彈擊中這架客機。普廷表示，當時俄軍防空飛彈要攔截烏克蘭無人機，在該架客機附近爆炸，普廷向阿利耶夫承諾，會懲處相關責任者，並為罹難者提供賠償。

這起空難發生在去年12月25日，該架客機搭載67人，從亞塞拜然首都巴庫起飛，要前往俄羅斯車臣共和國首府格羅茲尼（Grozny）途中，墜毀哈薩克西部阿克套（Aktau）附近，導致機上38人罹難。亞塞拜然政府表示，飛機遭俄國防空系統發射的飛彈意外擊中後，一度嘗試迫降哈薩克西部，但最終失事。

空難後數日，普廷致電阿利耶夫，曾為發生這起悲劇表達歉意，但是未明確承認責任。阿利耶夫多次批評俄方試圖「壓下」此事責任，要求俄國正式承認錯誤，追究該負起責任的人，並且向罹難者家屬、傷者提供賠償和負擔客機損失費用。這起墜機案發生以來，牽動莫斯科與巴庫雙邊關係，今年6月俄國城市發生遭警方逮捕的亞塞拜然族人死亡事件，以及亞塞拜然國內拘捕多名俄國人，更讓雙邊關係進一步緊繃。

俄羅斯總統普廷（右）和亞塞拜然總統阿利耶夫（左），9日在塔吉克首都杜桑貝會談。（法新社）

