加薩遭戰火蹂躪2年有多慘 《美聯社》曝驚人數據

加薩走廊北部和南部之間河谷地帶的加薩難民。（美聯社）

以色列和巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas），同意美國總統川普提出的和平方案第一階段計畫。這場戰爭如今已邁入第三年，過去兩年間，加薩走廊9成人口流離失所，11%的人在戰火下死亡或受傷。

這場戰爭起於2023年10月7日，哈瑪斯突襲以色列，造成約1200人喪生、並擄走251人為人質。以色列領導階層誓言殲滅哈瑪斯、解救人質，並回應哈瑪斯的攻擊。

請繼續往下閱讀...

《美聯社》整理出這場戰爭對加薩走廊，和巴勒斯坦人造成之衝擊有關的數字，儘管數字無法完全呈現戰爭帶來的損失，但是有助於了解巴勒斯坦人生活，和這片土地受戰火摧毀的程度。

11%：加薩人口中，每10人就有1人在以色列的空襲中死亡或受傷。根據加薩衛生部統計，以軍行動已造成6萬7000多名巴勒斯坦人死亡、將近17萬人受傷。死亡人數尚不包括被埋在瓦礫堆下者，也未區分平民和戰鬥人士。加薩走廊在以哈戰爭前人口約220萬人。

90%：每10人就有9人被迫流離。人口流離失所幾乎波及全體居民，許多家庭為了躲避以軍轟炸，每幾個月就得搬遷，多次流離失所、家庭破碎者不在少數。

4%：每100個孩子中，就有4人失去父母中其中一人，或者雙親皆喪生。

30%：每10人就有至少3人曾經數日未進食；根據加薩衛生部和世界衛生組織數字，已有超過400人死於營養不良，大部分發生在今年，其中孩童佔了100多人。

80%：加薩每10棟建築物，就有8棟毀損或被夷平；民宅更有90%成了瓦礫堆；8成農地被夷為平地。聯合國衛星中心利用衛星影像分析，估計加薩地區10萬2067棟建物被摧毀，瓦礫總量約為埃及吉薩大金字塔體積的12倍。

