不是錢不是痛苦！韓研究自殺遺書最常出現「媽媽、爸爸」

首爾麻浦大橋是自殺事件頻繁的地點，因此設立「生命SOS電話」的電話亭。（法新社）

韓國最新一項自殺研究揭示驚人結果，數萬份遺書經AI語言分析後顯示，自殺者最後的文字裡，最常提到的不是「錢」或「痛苦」，而是親情最直接的「媽媽」「爸爸」。學界指出，這反映出家庭羈絆在極端抉擇中既是支撐，也是壓力來源。

綜合韓媒報導，韓國生命尊重希望基金會與KAIST團隊合作，檢視2013年至2020年間「殺人後自殺」及一般自殺案例共10萬2538件遺書，分別從215份殺人後自殺者遺書和3萬7735份其他自殺受害者的遺書中抽取了209封和418封遺書，利用AI語言模型分析字詞頻率。結果顯示，在「殺人後自殺」的遺書裡，「媽媽」相關詞彙佔比達3.5％居冠，「爸爸」則以2.1％居次；在一般自殺案例中，結果同樣一致，「媽媽」（3.8％）與「爸爸」（3.0％）穩居前二，接下來才是「人」、「兒子」、「家族」等詞。

研究指出，這些稱謂並非單純的名字，而往往帶有歉意、告別與懺悔的情感。例如「媽媽，對不起」、「爸爸，謝謝」等句子，在文本裡屢屢出現，突顯家庭關係在臨終時刻的核心地位。專家分析，自殺者往往最後仍將情緒寄託於父母，顯示親情既是依靠，也是壓力的出口。

不只字詞頻率，研究團隊還將遺書進行情緒標籤分類。結果顯示，「殺人後自殺」的遺書常呈現「憤怒」、「激動」甚至「中性」語調；而一般自殺遺書則較多出現「愛」、「悲傷」、「關懷」等字句。專家分析，這種落差反映了不同情境下，內心情感的巨大差異。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

