馮德萊恩順利闖過兩項不信任案 歐盟議會內部緊張浮現

歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）於本週在歐洲議會面臨兩項不信任動議，最終皆遭否決，確保她的領導地位未受實質動搖。不過，此番挑戰也凸顯議會內部的裂痕與壓力累積。

根據路透報導，在 720 席的歐洲議會中，對馮德萊恩的第一項不信任案由極右派「歐洲愛國者」（Patriots for Europe）黨團提出，最終僅獲得 179 票支持。第二項由左翼政團提出的議案，則得到 133 票支持。兩案皆未達到議案通過的門檻。

這兩項動議雖然本就難以過關，但多個反對聲音集中在她所主導的歐盟與美國貿易關係安排、環保政策，以及對南美國家集團（Mercosur）的協議。其中品質標準、農業保護與環境規範成為反對派攻擊的焦點。

面對議會支持者投下反對票，馮德萊恩表達感謝，同時承諾執委會將繼續與歐洲議會保持密切合作，共同應對歐洲面臨的重大挑戰。她在社群平台X上表示：「執委會將持續與歐洲議會密切合作，攜手因應歐洲所面臨的各項挑戰。」

回顧今年 7 月，馮德萊恩就曾面臨一項由極右派提出的不信任案，但當時也未能成功通過：175 名議員表態支持動議，360 名反對，18 人棄權。那次挑戰揭露出保守派內部對其領導風格的不滿與潛在分歧。

儘管兩次不信任案未能撼動她的職位，這些動議仍象徵歐洲議會內部矛盾的浮現。隨著極右與左翼勢力的不斷興起，她在接下來的政策推動中，仍須面對來自不同方向的壓力與檢視。

