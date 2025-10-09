為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    5米「巨大食人鯊」出沒! 衝擊日本宮古島觀光產業

    2025/10/09 20:43 即時新聞／綜合報導
    沖繩縣宮古島頻傳大型鯊魚出沒，負責驅逐鯊魚的團隊，近日與一條長5公尺的「巨大食人鯊」展開生死搏鬥。（圖擷取自「ANNnewsCH」YouTube）

    日本沖繩縣宮古島頻傳大型鯊魚出沒，令當地漁民與觀光客憂心不已，甚至有還專門負責驅逐鯊魚的團隊，近日與一條長達5公尺的「巨大食人鯊」（巨大人食いザメ）展開激烈的生死搏鬥。

    綜合日媒報導，擁有蔚藍海水與美麗沙灘的宮古島，是日本熱門觀光勝地之一，不過收到氣候暖化等因素影響，宮古島周圍海域的鯊魚數量明顯增加，不僅危害下水遊客的人身安全，還開始衝擊到當地漁民生計。根據相關單位透露，近期多次接獲漁民通報，他們捕撈作業進行到一半，就會碰到巨鯊搶魚，導致漁獲損失嚴重，甚至一條也沒有。

    住在當地的70歲潛水業者兼漁夫砂川博一，已有連續40年參與驅逐、捕鯊等行動的經驗，他為防止了鯊魚傷人與破壞生態，會定期和常客一起出海設置大型捕鯊釣鉤，專門鎖定體型超過3公尺的大型鯊魚。報導指出，這組捕鯊等團隊設置的釣鉤，近日拉起一條超過5公尺的巨鯊，眾人耗費1小時與牠進行搏鬥，最終擊斃這條巨鯊。

    另外，捕鯊團隊在事發當天一共驅逐或捕捉4條鯊魚，其中一條是死在陷阱中的大型雌鯊，眾人發現牠的腹部特別脹大，將牠拖上岸後用工具進行解剖，發現牠腹中已懷有「數十條鯊魚胎兒」，畫面相當驚人。一名來自埼玉縣的觀光客目睹後，則是嚇得驚呼，「要是我在海裡遇到牠，真的會被嚇瘋，根本不敢下水！」。

    日本東海大學的副教授堀江琢指出，鯊魚數量激增的原因，恐怕與氣候暖化導致魚類遷徙有關，導致不少鯊魚分布範圍逐漸向北移動，就連本州駿河灣一帶，也有小型鯊魚出沒的情況，並直言這種情況在未來恐成常態。對於捕鯊等爭議，堀江琢客觀分析，宮古島經濟主要依賴觀光產業，一旦觀光客出事，就會重創當地經濟。

