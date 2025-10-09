川普喬以巴停火拚諾貝爾獎？ 和平獎得主傳10/6已定案

6日以無人機在以色列特拉維夫美國領事館附近海灘上拍攝到的圖案顯示，美國總統川普一邊指著諾貝爾和平獎，一邊低頭看向以國總理納坦雅胡。（路透）

挪威諾貝爾研究所（Nobel Institute）9日表示，負責頒發備受推崇的和平獎的挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee），已於本月6日舉行過最後1次會議；這意味早在以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」達成停火與釋放人質的協議之前，委員會便已決定2025年的和平獎得者。

據信是在美國總統川普施壓下達成的以哈協議，被視為結束歷時2年的加薩戰爭的重要一步；川普向來毫不掩飾想拿諾貝爾和平獎的野心，但有助於他得獎的以哈協議，卻是在據信和平獎得主已敲定後才簽署。

請繼續往下閱讀...

挪威諾貝爾委員會發言人阿賽姆（Erik Aasheim）告訴法新社，「（挪威）諾貝爾委員會6日舉行最後1次會議。」

挪威諾貝爾委員會由5名成員組成，通常會在正式宣布獲獎者前的數日甚至數週就決定今年的得主，以及會在正式宣布之前的這段期間舉行最後1次會議。

阿賽姆說，最後微調已於6日完成，「但我們從不會透露諾貝爾委員會何時做決定」；從現在起到在當地時間10日早上11時（台灣時間同日傍晚5時）公布今年的得主，諾貝爾委員會並未安排任何會議。

儘管有專家猜測，諾貝爾委員會今年可能會因為地緣政治情勢惡化而停頒和平獎，但阿賽姆表示，今年會有和平獎得主。

自認從今年初回鍋白宮以來已化解多起國際衝突的川普，一再宣稱自己應該得諾貝爾和平獎，日前甚至撂話說，若他沒得獎，將是對美國的「奇恥大辱」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法