外國人持有南韓土地4年增20％、中國地主最多 議員籲防範封鎖投機

南韓最大在野黨「國民力量黨」議員9日公布政府數據顯示，外國人在南韓持有土地數量4年增幅將近20%，其中以國籍來分，持有土地的中國人最多，但是美國人持有土地面積所佔比率最大。

韓聯社、朝鮮日報9日報導，國民力量黨議員金姬廷9日從國土交通部獲取的資料顯示，外國人在南韓持有土地，從2020年的15萬7489塊，增加到2024年的18萬8466塊，增幅19.6%；以面積來算，同時期持有面積從2億5334萬平方公尺，增加到2億6790萬平方公尺，到2024年為止，外國人持有土地總面積，約是面積290萬平方公尺的汝矣島92倍。

此外，外國人持有南韓土地的價值也見增加，依照基準地價計算，外國人持有土地總價，從2020年的31兆4000億韓元（約6800億台幣），提高到2024年的33兆4000億韓元（約7200億台幣）。

以持有人國籍來看，中國人最多，到去年為止持有7萬7714塊，在外國人總持有量（塊）所佔比率為41.2%；中國人持有土地總面積為2121萬平方公尺。各國當中，美國人在南韓持有土地面積最大，為1億4331萬平方公尺，佔外國人持有總面積53.4%。

另外，國土交通部自2022年起，調查外國人房產投機情事，當年發現567起疑似違法案件，其中314起涉及中國人；2023年查獲528起，涉中國人案件為211起。去年發現433起違法行為，其中192起涉及中國人，佔比仍居高位。

金姬廷表示，「為了防範國家土地變成外國投機資本的遊樂場，我們需要加強監督外國人土地交易」，除了劃定外國人購地須經過批准之區域，也需要透過實施一套土地許可制度，從根本封鎖投機。

