日本頻傳熊襲事件 專家示警：牠們在山裡找嘸食物

日本頻頻傳出熊襲事件，專家認為與熊在山林裡找不到食物有關；示意圖。（路透社資料照）

日本各地接連傳出熊出沒及攻擊事件，岩手縣盛岡市有熊撥開稻子走向住宅區；京都40多歲男性在自家門口被熊襲擊；秋田縣大仙市監視器拍女子被熊攻擊眼睛瞬間，並追著她跑。對此，岩手大學農學部副教授山內貴義表示，本該怕人的熊為什麼會追著人跑呢？可能跟找不到食物有關。

《朝日新聞》原以為只會出現在深山裡的熊最近頻頻往人群靠近，由於目擊熊出沒的附近有國小，因此校長也提醒家長開車接送孩子，放學了別在外頭玩耍，不要把1樓的窗戶打開，所有孩子都要帶著熊鈴以策安全。

山內貴義觀看大仙市攻擊人的熊影片推測，這隻熊體型不大，可能是剛與父母分離的熊，現在獨自生活，由於今年食物短缺，像這樣的孤兒熊很可能正湧入人類居住地。熊之所以追著女子，則可能是受到與父母分離的影響，牠在慌亂中想擺脫前面的人，才會攻擊人類。

隨著楓葉轉紅、秋天旅遊旺季到來，人們前往觀光勝地，熊也沒有放過這些地方。白川郷本月5日驚傳有西班牙人被熊攻擊，白川村村公所表示，自今年4月以來，已經目擊熊出沒90次，幾乎是往年的3倍。

由於山裡的食物匱乏，熊需要儲存脂肪來冬眠，山內貴義推測這些熊肯定在瘋狂尋找食物，並提醒，如果真的碰到了這些孤兒熊，一定要保護好自己的頭、腹部等重要部位，不要刺激熊。就像對待地震、颱風一樣，做好隨時會碰到熊的準備，掌握好相關的知識。

