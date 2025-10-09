匈牙利作家獲2025諾貝爾文學獎 日網苦笑︰村上春樹第19次陪榜

日本作家村上春樹。（資料照，美聯社）

2025年諾貝爾文學獎（Nobel Prize in Literature）得主今天（9日）揭曉，由71歲匈牙利作家卡撒茲納霍凱（Laszlo Krasznahorkai）戴桂冠。對於開獎結果，許多日本網友感到非常遺憾，紛紛感嘆76歲的日本文壇巨擘村上春樹出道至今，仍無望成為「令和文豪」，目前已累績第19次陪榜紀錄。

綜合日媒報導，本屆諾貝爾醫學獎、化學獎得主都有日本人，令日本大眾相當期待能在尚未頒發的獎項中，能再度看到日本不同領域的佼佼者獲獎。其中，自2006年開始，就被外界視為諾貝爾文學獎熱門人選、在世界各國人氣與知名度極高的日本作家村上春樹，即便已經連續「陪榜」10多年，但每年都被無數讀者與日本民眾寄予厚望。

在瑞典學院（Svenska Akademien）直播揭曉得主前，大批日本網友湧入直播間，留下包含「村上春樹」、「金井美惠子」、「多和田葉子」等日本作家的名字。待得主揭曉後，日本網友除了恭賀獲獎者，也對結果感到非常無奈，但不忘向村上春樹等日本作家喊話，期待明年他們能拿下日本睽違30多年的諾貝爾文學獎。

據了解，諾貝爾獎（Nobel Prize）由瑞典著名炸藥發明家、化學家兼慈善家諾貝爾（Alfred Nobel）遺囑創立，自1901年開始頒發，在今年迎接第124週年。另外，在6項獎項中，唯有文學獎是交由瑞典學院頒發。

對於今年諾貝爾文學獎開獎結果，許多日本網友感到非常遺憾。（圖擷取自@nico_nico_news 社群平台「X」）

