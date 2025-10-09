中國結束「韜光養晦」戰略 美智庫：習近平藉閱兵宣示取代美國

美國空軍智庫指出，中國九三大閱兵象徵結束鄧小平四十年的韜光養晦策略。（歐新社）

美國華盛頓時報8日引述美國空軍大學附設的智庫「中國航天研究院」（China Aerospace Studies Institute）最新報告指出，中國共產黨及人民解放軍，已正式終止長達40年的「韜光養晦」戰略，轉向積極展現軍事實力與全球影響力。

報告指出，習近平於9月3日在北京舉行的「勝利日大閱兵」中，公開展示大量新型武器與作戰能力，並宣告中國將領導一個全新的世界秩序，取代美國主導的現行國際體系。閱兵中所展現的航太裝備與全領域作戰系統，象徵解放軍已崛起為具備海、陸、空、太空與網路作戰能力的全球性軍事力量，並整合有人與無人平台，有能力進行一場「資訊化」與「智慧化戰爭」。

請繼續往下閱讀...

報告強調，這場閱兵不僅是軍事展示，更是政治宣示。習近平在紀念二戰結束的演說中表示，人類正面臨「和平或戰爭」的抉擇，呼籲建立新秩序以根除戰爭。他並直言「西方已走向衰落，而由共產中國領導的亞洲正在崛起」，強調中國不再容忍美國的欺凌。當時與習近平同台的俄羅斯總統普廷與北韓領導人金正恩，被外界解讀為「反西方陣營」的集結象徵。

閱兵中，中國完整展示其「核三角打擊能力」，包括陸基與海基彈道飛彈、戰略轟炸機，並特別強調新型無人作戰系統與反無人機裝備，凸顯其在新興戰爭形態中的佈局。報告指出，中國藉此向全球傳遞明確訊息：中國正自詡為世界領導者，提供一個不同於美國主導的替代願景。

此外，中國也積極向發展中國家推廣其治理模式，並試圖拉攏美國的盟友與夥伴。報告呼籲，國際社會應在可行範圍內對此加以反制。雖然閱兵本身不代表實戰能力，但可見解放軍正穩步邁向具備高強度作戰能力的現代化軍隊。

這份九頁報告標題為「不再韜光養晦：大閱兵旨在傳達中國已具備嚇阻與擊敗美國的領導地位」，由智庫「國際SOS組織」（SOSi ）旗下的「情報研究與分析中心」（CIRA） 中國事務專家特克（Eli Turk）與「海軍分析中心」（CNA）分析師波爾佩特（Kevin Pollpeter）共同撰寫。

前美國國防情報局中國事務官員米勒（Frank Miller）表示，這場閱兵正是中共強化「中國崛起、美國衰落」敘事的具體行動，象徵鄧小平時代的「韜光養晦」已正式走入歷史。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法