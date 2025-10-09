為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    可以回家了！日311大地震6歲失蹤女童 時隔14年遺體找到了

    2025/10/09 17:59 即時新聞／綜合報導
    日本2011年3月11日發生規模9.0強震，引發巨大海嘯。（美聯社）

    2011年日本東北方發生大地震，造成嚴重災情，上萬民眾被海嘯沖走，至今下落不明。不過，宮城縣2023年2月發現的一具身分不明遺骸，經過2年詳細比對，確定是在地震中失聯的6歲女童。時隔14年又7個月後，女童終於可以回到家人身邊，早就放棄的家人接到警方通知後，表示非常欣慰。

    根據a href="https://news.web.nhk/newsweb/na/na-k10014945861000" target="_blank">《NHK》報導 ，經過2年科學鑑定，警方經過DNA鑑定後確認，在宮城縣發現的這些人骨遺骸，屬於14年前在東日本大震災中遭海嘯捲走、失蹤的岩手縣山田町6歲女童山根捺星，她在自家中遭海嘯襲擊後失蹤。

    據警方表示，2023年2月，一家建設公司的員工在宮城縣南三陸町與氣仙沼市海邊的步道進行清掃時，在分類收集物品時發現混有人的骨骸，並向警方報案。

    經調查，發現的是部分下顎骨與數顆牙齒。經警方以「粒線體DNA鑑定」（可判定是否與母系親屬相同）及牙齒鑑定等方式確認，結果顯示為山根捺星無誤。結果出爐後，警方表示，將把遺骸交還給遺族。

    對於此次確認身分，女童的家屬透過警方表示：「感謝所有參與志工清掃的人們、在分類收集物品時發現遺骸的人士，以及不放棄持續調查的警方人員。在我們早已放棄希望的情況下收到通知，雖然感到震驚，但也非常開心與感激。」

