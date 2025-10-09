為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    和平獎公布前夕川普致函促泰柬和解 泰國總理開4條件

    2025/10/09 17:48 編譯管淑平／綜合報導
    柬埔寨僧侶8月在金邊參加和平集會，感謝川普斡旋促成泰國與柬埔寨邊境衝突停火。（法新社檔案照）

    柬埔寨僧侶8月在金邊參加和平集會，感謝川普斡旋促成泰國與柬埔寨邊境衝突停火。（法新社檔案照）

    美國總統川普致函泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul），敦促和平解決泰國與柬埔寨的邊境衝突；前一天阿努廷才強調，柬方須先採取具體行動，泰國才會推進和平協議進程。

    《彭博》9日報導，阿努廷9日表示，川普8日來信，在信中敦促泰國和柬埔寨展開協商達成和平，解決其領土爭議。阿努廷說，他打算回覆川普，表明除非柬埔寨先達成四點安全條件，確保泰國民眾安全，否則泰國不會推進和談。

    這四點條件包括：柬埔寨必須撤回部隊和重型武器、清除邊境地雷、遷走居住在鄰近泰國邊界的柬埔寨聚落。

    這封信時值川普將於本月底訪問東南亞，參加東南亞國家協會（ASEAN）系列峰會。川普今年稍早介入泰柬邊境衝突，以揚言凍結兩國貿易協議，施壓雙方促成停火。

    政治新聞網站《政客》（Politico）日前引述未具名消息人士說法，川普打算在馬來西亞吉隆坡出席東協峰會時，主導泰柬兩國簽署和平協議。白宮未評論此事。

    阿努廷前一天才淡化川普在泰柬衝突中居間斡旋的角色。被問到若柬埔寨提名川普角逐諾貝爾和平獎，是否影響川普的態度會對柬埔寨更有利，阿努廷說，「我只在乎泰國的利益、人民安全與主權，誰得不得獎，與泰國該怎麼做無關」。

    泰柬兩國上月同意逐步撤離部署邊境的重武器，以及合作清除地雷，被視為是緊張情勢降溫的關鍵行動。但是泰國表示，在那之後一直未見實質進展，阿努廷矢言，在柬國將部隊和武器撤回衝突前位置前，不會重啟邊界關卡。

