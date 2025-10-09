北韓勞動黨10日迎接80年黨慶 外國政要慶賀團陸續抵朝

北韓領導人金正恩（右）9日與來訪的越共總書記蘇林舉行會談。（美聯社）

北韓執政黨勞動黨10日慶祝建黨80年，來自中國、俄羅斯與越南的代表團已陸續抵達平壤；北韓領導人金正恩8日發表演說時大讚勞動黨成就斐然，強調領導體系的唯一性。

包括中國國務院總理李強、俄羅斯前總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）以及越南共產黨總書記蘇林（To Lam）等外國政要率領的代表團，皆親臨北韓參加勞動黨80年黨慶相關活動。

根據中國外交部的聲明，應邀訪朝的李強已於9日飛抵平壤，北韓勞動黨與政府高層親臨機場迎接。李強表示，中朝兩國有深厚的傳統友誼，「是山水相連的社會主義鄰邦」，並稱兩國關係近年在雙方領導人的帶領推動下，「煥發出新的蓬勃生機」。

越南通訊社（VNA）報導，越南最高領導人蘇林及其代表團已出席在平壤體育中心舉行的歡迎儀式。知情人士透露，蘇林此行是近20年來越共領導人首次訪朝，預計雙方將在蘇林訪問期間簽署多項合作協議。

根據俄羅斯塔斯社（TASS）消息，現為俄國國家安全會議副議長的麥維德夫（Dmitry Medvedev）率領的訪朝代表團，成員包括自然資源部長柯茲洛夫（Alexander Kozlov）與庫爾斯克州州長。北韓中央通信社（KCNA）9日報導，朝俄發表聯合聲明，承諾在全球緊張局勢加劇下展開合作，北韓全力支持俄羅斯在烏克蘭的軍事行動。

此外，金正恩8日參觀平壤解放山大街的「黨創建事蹟館」並發表演說，推崇勞動黨締造社會主義運動史上最長執政紀錄，稱其秘訣在於集中力量確保黨內思想與領導的唯一性強，是故應及時查處與清除任何破壞該唯一領導體系的因素與行為。

擁有核武的北韓尚未表態是否會舉行黨慶閱兵。南韓媒體上週引述南韓官員的話報導，有跡象顯示，北韓會為勞動黨80年黨慶舉行閱兵。

率團訪問北韓的俄羅斯前總統梅德維傑夫，9日前往北韓已故前領導人金日成與金正日的銅像前獻花。（路透）

