首宗「鑽石血」被驗出 比「熊貓血」還要稀有百倍！

中國廣東省佛山市順德區中心抽血站近日抽驗到首宗俗稱「鑽石血」的超稀有血型「Jk（a-b-）」，該血型比俗稱「熊貓血」的「Rh陰性」血型還要稀有百倍！

Rh陰性血型指的是紅血球沒有「RhD抗原」，在漢族群體中屬於稀有血型，所以被稱為熊貓血。而近日廣東順德中心抽血站又發現更為罕見的鑽石血，據悉在中國人群中的概率僅為0.002%至0.02%，稀有度超過熊貓血（0.2％至0.5％）百倍，這是該抽血站自2024年開展尿素溶血試驗篩查Jk（a-b-）稀有血型以來的首例發現。

據醫療人員介紹，鑽石血屬於「Kidd血型系統」的一種，該血型主要是因為人體18號染色體上的基因發生突變，導致紅細胞表面徹底缺失特定抗原（Jkᵃ、Jkᵇ及Jk3），就像一張「缺少特定標識」的特殊通行證，基因型也因此發生改變。鑽石血並非疾病，對健康沒有影響，但由於太過稀有，匹配血液尋找難度極大，如果需要輸血時將面臨巨大挑戰。

順德抽血站驗出首宗鑽石血的消息一度登上微博熱搜，大多數中國網友都直言稀有血型只有壞處，沒有益處，講白話就是出事了恐怕沒人能救，紛紛建議擁有此類超稀有血型的人，平時沒事就去捐個血，哪天出了意外，說不定自己的血就能派上用場。

