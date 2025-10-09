為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美國外交官愛上中國女子被炒 「忠實執行總統政策」實施後首例

    2025/10/09 17:24 即時新聞／綜合報導
    美國國務院發言人皮戈特證實解雇一名與中國籍女子談戀愛的外交官，這是首例因「忠實執行總統的政策」被裁員的官員。（法新社資料照）

    美國國務院於8日證實，解雇一名與中國籍女子談戀愛的外交官，這是美國總統川普（Donald Trump）命令指示所有聯邦僱員「忠實執行總統的政策」後，首位被解雇的官員。

    綜合媒體報導，今年初美國國務院禁止所有在中國的美國政府人員及其家屬，和擁有安全許可的承包商，與中國公民發生任何戀愛或性關係，不僅罕見且令人聯想到冷戰時期。

    國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）在聲明中表示，川普與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）審查並認定該外交官「隱瞞了與1名和中國共產黨有聯繫的中國公民間的戀愛關係」，解除該外交官的職務。

    國務院表示，這名未透露姓名的男性官員在鏡頭前表示，這名中國女子「可能是間諜」，但沒有透露是否有任何間諜行為的證據；也透露該女子的父親是「標準的共產黨幹部」。

    皮戈特強調，對任何破壞國家安全的行為秉持零容忍態度，絕不寬貸。

