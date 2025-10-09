加薩戰火將熄？以哈初步達和平協議重點一次看

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯已經同意川普提出的加薩和平計畫第一階段，即停火與人質交換協議，可望成為結束這場歷時兩年並撼動整個中東地區的血腥戰爭的第一步。（美聯社資料照）

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯已經同意川普提出的加薩和平計畫第一階段，即停火與人質交換協議，可望成為結束這場歷時兩年並撼動整個中東地區的血腥戰爭的第一步。

以下是路透社整理出的相關重點：

●加薩和平計畫

在哈瑪斯（Hamas）對以色列發動攻擊屆滿兩週年的隔天，以哈透過在埃及舉行的間接談判，就美國總統川普提出的20點和平計畫第一階段達成協議。

請繼續往下閱讀...

川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）宣布，以色列和哈瑪斯已經簽署和平計畫的第一階段，所有人質將「很快」獲釋，而以色列軍隊也將撤退至一條議定的界線。

哈瑪斯也在聲明中證實雙方已達成結束加薩戰爭的協議，內容包括以軍撤至一條雙方同意的界線及人質與囚犯交換，並呼籲各方確保以色列「全面履行停火協議」。

●關鍵細節尚未明朗

儘管外界對加薩戰火將熄充滿希望，但還有些關鍵細節尚不明朗，包括停火具體時程、戰後加薩的政治安排以及哈瑪斯未來命運。

目前沒有明確跡象顯示戰爭結束後將由誰治理加薩。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、川普以及西方與阿拉伯國家均已排除讓哈瑪斯繼續掌權。哈瑪斯2007年從巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）手中奪下加薩走廊控制權以來，便一直控制這個地區。

根據川普原先提出的20點計畫，巴勒斯坦自治政府必須先進行重大改革，再接手加薩治理權。

●未來進程

尼坦雅胡表示，他將於明天召開內閣會議，以批准與哈瑪斯的第一階段停火協議。

一名哈瑪斯消息人士指出，以色列政府批准協議後，哈瑪斯將在72小時內釋放存活的人質。以方表示，人質預計將從11日起陸續獲釋。目前仍有48名人質在加薩，據信有20人倖存。

白宮資深官員指出，以色列批准協議後，軍隊必須在24小時內撤至指定界線，撤軍完成後，才會正式啟動72小時倒數計時，白宮預計人質最快將於13日開始獲釋。

哈瑪斯今天稍早表示，已向以色列遞交人質名單以及希望交換的巴勒斯坦囚犯名單。

川普預計將在未來幾天前往埃及，白宮稱他考慮在10日訪問中東地區。尼坦雅胡已邀請川普赴以色列國會發表演說，川普告訴美國新聞網站Axios，他願意這麼做。

據悉，加薩和平計畫的下一階段，將由一個川普主導、英國前首相布萊爾（Tony Blair）參與的國際過渡機構，負責監督與指導戰後加薩的行政管理和重建工作。

●協議的主要風險

若協議成功落實，將成為川普上任以來最重大的外交成果。川普今年1月上任時，承諾將迅速終結加薩與烏克蘭戰爭，但現實遠比預期困難得多。

哈瑪斯至今仍拒絕討論以色列要求其解除武裝一事。一名巴勒斯坦消息人士表示，只要以軍仍占領巴勒斯坦土地，哈瑪斯就不會繳械。

兩名知情人士證實，分歧點包括以色列撤軍機制，哈瑪斯要求設定明確的時程表，其中涵蓋人質釋放與以色列全面撤軍。

目前以色列在川普要求下已減少軍事行動，但未完全停止空襲加薩。

支持和平計畫的阿拉伯國家強調，最終目標應是建立獨立的巴勒斯坦國，尼坦雅胡則堅稱這絕不可能發生。

哈瑪斯則表示，只願將加薩的治理權移交給由巴勒斯坦技術官僚組成、且受巴勒斯坦自治政府與阿拉伯、穆斯林國家監督的政府，拒絕布萊爾或任何外國勢力介入管理加薩。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法