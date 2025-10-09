抗中聯盟再深化！ Quad成員澳洲、印度簽訂雙邊防衛協議

澳洲原住民長史密斯（左）9日在坎培拉國會大廈舉行歡迎儀式，印度國防部長辛格（右）與澳洲國防部長·馬勒斯（中）共同觀禮。（法新社）

根據美聯社報導，澳洲與印度國防部長9日簽署了一項新的雙邊安全協議，將建立兩軍聯合參謀對話機制並展開潛艦救援合作。澳洲官方直言，此舉是「維護印太地區穩定的實際行動」，分析家更進一步指出，這顯示印度正務實地靠攏美國陣營，以共因應對中國威脅。

印度國防部長拉辛格（Rajnath Singh）成為自2013年以來，首位訪問澳洲的印度防長。澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）的辦公室在聲明中強調：「澳洲與印度是頂級安全夥伴，我們的國防合作能為維護印太穩定帶來實際效果。」

澳洲戰略政策研究所（ASPI）的資深研究員拉賈戈帕蘭（Raji Rajagopalan）分析指出，辛格此次訪問「極其重要」。她表示，印度正利用這樣的雙邊關係，在美中於印太地區的戰略競爭中扮演自己的角色。

她說：「儘管印度仍有許多歷史性的猶豫，影響其與美國走近的程度，但印度同時也務實地認知到，如果中國是其頭號國家安全問題，那麼印度也需要與美國合作來管理中國問題。」

澳洲與印度同為「四方安全對話」（Quad）的成員國，另外兩國是美國與日本。今年七月，四國外長才剛在華府會晤，同意擴大在印太地區的海上安全合作。

澳印兩國日益緊密的防務關係，在今年七月的「護身軍刀」（Talisman Sabre）多國軍演中已展露無遺，當時印度首次派出部隊參與這場在澳洲舉行、兩年一度的演習。

