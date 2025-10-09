中國鐵拳打擊「躺平」網紅 憂負面情緒動搖國本

中國社群平台微博上週表示，已關停1200多個「傳播經濟金融、社會民生等謠言信息」的帳號。（圖截取自維博網頁weibo.com）

中國言論審查再創「新高度」！根據《紐約時報》深度報導，北京的審查鐵拳已不再滿足於打擊政治異議，而是將矛頭直指「公眾情緒」，大動作整治那些被官方認定為「惡意挑動負面情緒」的網路紅人。

報導指出，從宣揚「躺平」、質疑不婚不生成本，到揭露社會貧富差距的網紅，都已成為新一波「清朗」專項行動下的犧牲品。分析直指，此舉暴露在經濟下行、青年失業率高漲的困境下，中共領導層對負面情緒蔓延、最終可能動搖國本的深層恐懼。

請繼續往下閱讀...

在這場由中國國家網信辦發起、為期兩個月的專項行動中，已有數名擁有千萬粉絲的網路名人「被消失」。其中包括兩名提倡極簡「躺平」生活方式的知名部落客、一名從財務角度分析不婚不生合理性的網紅，以及曾因關注貧困問題而遭封殺的網紅「戶晨風」。他們的共同點，是其發布的「消極」內容，在樂觀情緒日益消逝的中國社會，引發了廣泛共鳴。

官媒奇葩邏輯：網路不是負面情緒「垃圾場」

對於此一打擊行動，中共官媒央視發表評論稱：「網路空間不是負面情緒的『垃圾場』」，並警告那些將工作與生活疲憊等「真實情感」刻意放大、博取流量的行為。然而，《紐時》分析認為，中國的打擊帶有明顯的政治氣息。

研究機構「中國傳媒研究計畫」主任班志遠（David Bandurski）指出，根本原因在於中國民眾的經濟與社會前景正在惡化，這自然會引發焦慮與疑慮。「領導層擔心，這種情緒可能有感染力。」

經濟下行釀「玻璃心」 怕負面情緒變政治批評

報導指出，中國政府擔心，年輕世代中流行的「躺平」或「擺爛」等悲觀情緒，不僅會阻礙其成為「對社會有用的人」（韭菜），更可能演變為對執政的共產黨的直接批評。這種擔憂，在中國經濟不確定性加劇、青年失業率居高不下的背景下，顯得尤為迫切。

從近期男星于朦朧之死引發的輿論海嘯，到民眾對校園食安、社會不公的持續質疑，任何單一事件都可能點燃民眾對政府透明度與問責制的怒火。微博上週便以「傳播謠言」為由，關停了1200多個帳號。

然而，德國墨卡托中國研究中心（MERICS）專家德林豪森（Katja Drinhausen）直言，這種壓制手段恐將徒勞無功。她表示：「官方傳遞的積極訊息，與當前經濟現實形成鮮明對比。這不足以控制網路上的負面情緒。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法