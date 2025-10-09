為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    在鬼屋「被嚇死」？ 美加州迪士尼驚傳命案

    2025/10/09 16:38 即時新聞／綜合報導
    一位60多歲女性在玩完加州迪士尼樂園「鬼屋」之後失去意識，送往醫院後宣告不治。（美聯社資料照）

    一位60多歲女性在玩完加州迪士尼樂園「鬼屋」之後失去意識,送往醫院後宣告不治。(美聯社資料照)

    迪士尼是許多人心中的夢幻國度，不過美國加州迪士尼樂園驚傳意外事故！本月6日一位60多歲女性在玩完「鬼屋」之後失去意識，送往醫院後宣告不治。警方調查後發現種種跡象並未顯示該設施有任何營運方面問題，設施不久後已重新開放。

    綜合媒體報導，迪士尼的鬼屋《幽靈公館》，目前呼應萬聖節，主題是著名奇幻動畫電影《聖誕夜驚魂》。該設施的玩法是搭乘很慢的機械車，以每小時約1609公尺的速度行駛，觀看略帶驚悚的場景，對於兒童來說也很安全。休閒與景點諮詢機構國際主題樂園服務公司創辦人兼執行長史皮格爾（Dennis Speigel）則認為，比起醫療事故，這個設施更容易讓人打瞌睡。

    警方表示，迪士尼樂園的保全人員在醫護人員到達前一直對她進行心肺復甦術。這名女子被送往當地醫院，但仍宣告不治。出於對受害者家屬的尊重，警方不會透露更多細節。

    迪士尼樂園發言人證實，一名遊客6日因需要治療被送往醫院。《幽靈公館》在事故發生後不久就重新開放。

