員工公然放話「拉低高市早苗支持率」 《時事通信社》緊急公開謝罪

《時事通信社》今（9）日出面承認，在高市早苗記者會開始前說出「要拉低她支持率」等偏頗言論的採訪者，是他們旗下員工，並為此向相關人士致歉。（路透資料照、圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

日本自民黨新總裁高市早苗7日受訪，電視台提早開啟線上直播，卻意外拍到現場等待記者群出現「要拉低支持率」、「只會刊登讓支持率下滑的照片」等過於赤裸裸敵意與試圖利用媒體職權操縱輿論的發言，瞬間引發全網炎上。事發數日後，《時事通信社》今（9）日出面承認，是旗下員工發表不當言論。

綜合日媒報導，高市早苗7日在自民黨總部4樓接受媒體訪問，其中日本電視台（日本テレビ）提早將網路直播打開，讓線上觀眾得以看到現場畫面，同時聽到各家媒體記者之間的對話。然而，有男性採訪者在等待期間，被麥克風清楚收音到他說出「要讓她的支持率掉下來」「只會發讓她支持率會下降的照片」等話語，隨即引發全網譁然。

雖然事後日本電視台將這段直播刪除，僅保留高市早苗到場後的訪談內容，然而相關影片早已被網友錄下，目前在各大網路社群平台被瘋傳。起初，日本網友一度懷疑是日本電視台旗下記者說出這些偏頗言論，於是透露打電話、寄信等方式向日本電視台抗議，而日本電視台則立即公開回應，「那些言論都並非來自本社員工。」

隨著事件在網上不斷發酵，日媒《時事通信社》9日上午發布一篇正式聲明稿，坦承當天引發爭議的男性採訪者，是來自他們公司的攝影師，並提到公司董事兼總編輯藤野清光已向這名攝影師給與「嚴厲警告」。

對於《時事通信社》旗下攝影師不當言行，給自民黨及相關人士帶來不適和不便，社長斎藤大對此深表歉意和不便，同時承諾為了避免作為新聞機構的《時事通信社》，報導「公正性」與「中立性」收到質疑，會徹底加強對員工的指導。

