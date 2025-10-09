為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    韓媒：川普規劃29日訪韓 可能不會參加APEC

    2025/10/09 15:57 中央社
    多家韓媒引述外交消息人士說法報導，美國總統川普本月將在出席東協峰會及訪問日本後，在29日抵韓訪問1天或2天1夜，有可能不會參與後續的亞太經濟合作會（APEC）領袖會議。（歐新社）

    多家韓媒引述外交消息人士說法報導，美國總統川普本月將在出席東協峰會及訪問日本後，在29日抵韓訪問1天或2天1夜，有可能不會參與後續的亞太經濟合作會（APEC）領袖會議。（歐新社）

    多家韓媒引述外交消息人士說法報導，美國總統川普本月將在出席東協峰會及訪問日本後，在29日抵韓訪問1天或2天1夜，有可能不會參與後續的亞太經濟合作會（APEC）領袖會議。

    JTBC電視台、首爾新聞等韓媒據消息人士說法報導，川普將於26、27日出席在馬來西亞吉隆坡舉行的東協峰會，27日至29日訪日，與有望當選下任首相的自民黨新任總裁高市早苗進行會談，並在29日抵達金海國際機場，前往慶州。

    川普日前已宣布，會在幾週內與中國國家主席習近平在韓國會晤，消息人士指出，川普預計出席美韓峰會及美中峰會，但偏好雙邊而非多邊會談的川普，可能不會參與31日起在慶州舉行的APEC領袖會議。

    據悉，韓國外交部仍在與美方協調川普的日程。也有說法指出，川普出席雙邊會談的地點可能在首爾。

    韓媒推測，川普訪日與訪韓的天數差距可能是為對尚無結論的韓美關稅談判施壓。華府曾同意降低對韓國進口商品的關稅，以換取3500億美元的投資方案，但在後續談判中，雙方直接投資比例及利潤配比上遲遲無法達成共識；另一方面，美國與日本已經完成關稅談判。

    韓媒也憂心，若川普真未出席APEC領袖峰會，將削弱APEC領袖峰會的重要性，使慶州淪為僅僅是雙邊會談的舉辦地。

    韓聯社報導指出，作為韓國外交基石的韓美同盟正處於緊張局勢，同時，日本新首相高市早苗的強硬保守派立場，與韓國可能在獨島（日本稱竹島）及其他歷史問題上的衝突升級，讓韓國的外交處境變得更加艱難。

    韓國國立外交院教授閔政勳（音譯）表示，韓國必須正式開展實用外交，擴大外交視野，「這次APEC提供了重要的動力」，強調藉這次領袖會議建立信任與溝通契機的重要性。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播